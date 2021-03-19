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Соболев рассказал, хочет ли он бить пенальти в сборной вместо Дзюбы

19 марта 2021, 13:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1).

Настроение хорошее, но надо готовиться к играм сборной. «Спартак» сейчас находится на втором плане. Все мысли только о сборной. Два пенальти в игре с «Уралом»? Интуитивно принимал решение, куда бить. Первый раз решил так пробить, второй раз — иначе. Ничего особенного. Партнеры доверяют, поэтому просто подходишь и бьешь. Просто выбрал угол и пробил.

Серия побед «Спартака»? Я уже говорил, что мы между собой сели и поговорили. Решили, что будем играть иначе. Будем прессинговать, напрягать соперника все 90 минут. У нас это хорошо получается. Надеюсь, это и дальше продолжится. Мне нравится. «Спартак» всегда должен так играть, особенно дома.

Есть ли желание продолжить бить пенальти и в сборной после неудач Дзюбы? Не могу ответить на этот вопрос, потому что решает тренерский штаб. Как они решат, так и будет. Всё зависит от них. Мне нужно просто работать на поле.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
19 марта в 15:09
В сборной никто кроме дзюбы в нападении играть не будет, бить будут миранчук или головин.
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 марта в 14:48
Динамовский пенальтист Фомин, если что подстрахует.
makkie
makkie
19 марта в 14:40
Молодец, Соболь!

Хотя, объективно, первый пенальти он пробил даже хуже Дзюбы. Любой мало-мальски серьезный вратарь бы потащил такой удар. Не знаю, что за дилетант стоял в воротах Урала, повезло ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 марта в 14:34
Направления удара Дзюбы при пробития одиннадцатиметрового вратари стали угадывать, соответственно в сборной Артем скорее всего не рискнет бить одиннадцатиметровый. Хотя возможно в ворота сборной Мальты, при условии сборная будет иметь к этому моменту два-три мяча преимущества, чтобы прервать неудачную серию и поверить в себя. Хотя сам Артем заявил, что в вопросе пенальти он берет академический отпуск. Соболев, думаю, станет пенальтистом в сборной, но если на тот момент выйдет вместо Дзюбы или Черчесов выставит на игру двух мощных форвардов и одним из них будет Саша. В другом случае скорее всего пенальти будет бить кто-нибудь из полузащиты.
NbKA555
NbKA555
19 марта в 14:32
Удачи нашей сборной!И тебе Сань лично!Каждый гол придает уверенности!Нужно еще стараться не падать в каждом моменте!А биться,чтоб если снесли в штрафной,то как сваркой срезали!И сомнений ни у кого чтобы не возникало о нарушении!Всем добра!
cаp
cаp
19 марта в 14:09
Работай, Александр, стремись, всё получится!
Аксинья
Аксинья
19 марта в 13:51
Так с лавки бить пеналя нельзя, а в основе у тренера есть Дзюба)))
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 13:42
Надо сменить пенальтиста.
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