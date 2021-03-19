Соболев рассказал, хочет ли он бить пенальти в сборной вместо Дзюбы

Нападающий «Спартака» прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1).

Настроение хорошее, но надо готовиться к играм сборной. «Спартак» сейчас находится на втором плане. Все мысли только о сборной. Два пенальти в игре с «Уралом»? Интуитивно принимал решение, куда бить. Первый раз решил так пробить, второй раз — иначе. Ничего особенного. Партнеры доверяют, поэтому просто подходишь и бьешь. Просто выбрал угол и пробил.

Серия побед «Спартака»? Я уже говорил, что мы между собой сели и поговорили. Решили, что будем играть иначе. Будем прессинговать, напрягать соперника все 90 минут. У нас это хорошо получается. Надеюсь, это и дальше продолжится. Мне нравится. «Спартак» всегда должен так играть, особенно дома.

Есть ли желание продолжить бить пенальти и в сборной после неудач Дзюбы? Не могу ответить на этот вопрос, потому что решает тренерский штаб. Как они решат, так и будет. Всё зависит от них. Мне нужно просто работать на поле.