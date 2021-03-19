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Павлюченко: «Хотел бы, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

19 марта 2021, 13:51

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах московского клуба стать чемпионом.

Сможет ли команда стать чемпионом? Все зависит от дальнейших результатов. На сегодняшний день у нас две команды, которые борются за титул — «Спартак» и «Зенит». Четыре очка — не четырнадцать, все может быть. Хотел бы я видеть Тедеско в следующем году? Мне все равно, останется он или нет. Я бы хотел, чтобы «Спартак» чемпионом стал. Он уже объявил, что уйдет. Если человек это сказал, то должен уйти. Но тут уже пусть решает Федун.

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Союзник противников
Союзник противников
19 марта в 14:33
Шансы стремятся к нулю,а вот второе место на сегодняшний день выглядит заслуженным и логичным,и не только по набранным очкам,но и по совокупности игровых качеств в последних проведённых играх.Если чудить не будут.Все боялись матча с "Уралом",а я дал прогноз 4-1.Ошибся чуток; я не путаю свою оценку возможного исхода с мечтами,иначе бы написал 5-0 в пользу "Урала",чего уж там скрывать!
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 14:33
Пора бы уже Зенитушку потеснить.
NbKA555
NbKA555
19 марта в 14:29, ред.
Зачем гадать?Нужно от матча к матчу идти!Даже если каждый матч выиграть.Что толку если Зенит их тоже выиграет?Нужно готовиться,настраиваться так же как в последних трех турах,биться и стараться победить!А в последнем туре все будет видно!С Богом!!!Всем добра и хорошего вечера!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 14:14
Я был бы несказАнно удивлен , если бы Рома хотел , чтоб чемпионом стал Зенит.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
19 марта в 13:57
Не будет.
Ironigor
Ironigor
19 марта в 13:56
Ну здраво рассуждая ничего в этом году не получится, как бы ты этого не хотел!!! Всем добра!!!
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