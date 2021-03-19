Павлюченко: «Хотел бы, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о перспективах московского клуба стать чемпионом.

Сможет ли команда стать чемпионом? Все зависит от дальнейших результатов. На сегодняшний день у нас две команды, которые борются за титул — «Спартак» и «Зенит». Четыре очка — не четырнадцать, все может быть. Хотел бы я видеть Тедеско в следующем году? Мне все равно, останется он или нет. Я бы хотел, чтобы «Спартак» чемпионом стал. Он уже объявил, что уйдет. Если человек это сказал, то должен уйти. Но тут уже пусть решает Федун.