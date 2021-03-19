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Червиченко: «Не уверен, что „Спартак“ сможет закончить и вторым»

19 марта 2021, 13:46

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах московского клуба.

В «Спартаке» два хороших нападающих: Ларссон и Соболев. Они делают всю погоду и игру. Также Зобнин хорошо смотрится, цементирует, ещё и Жиго вернулся. Весь боевой состав на поле. Ещё бы одним защитником укрепиться: что Маслов нефартовый, что Айртон спорный. Пока нет команды, которая со «Спартаком» сможет биться на встречных курсах, они так и будут соперника избивать, как младенцев. А если кто-то побежит вперёд, то могут возникнуть вопросы. В последних трёх матчах «Спартак» выглядит получше, чем ЦСКА. Второе место в таблице заслуженное. Конечно, с чемпионством вряд ли получится. Не уверен, что «Спартак» сможет закончить и вторым, забавные матчи закончились. Сейчас красно-белых ждут серьёзные испытания: две гостевые игры. Вряд ли в Ростове будет такое судейство, которое дал Москалёв.

Ранее Андрей Червиченко оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

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Все комментарии
МапС
МапС
19 марта в 18:15
Неуверенность Червиченко понятна - Спартак финиширует первым! :)
Некакойшенко
Некакойшенко
19 марта в 17:02
Мы уже слышали мантры от Червя по поводу Промеса Вышло с точностью до наоборот. Пусть дальше вангует.Всем глубоко фиолетово, что баба Яга против.
за
за ответ makkie (раскрыть)
19 марта в 15:30
Дык, Макс, я сам был удивлен этому, о чем и написал в предыдущей новости про червИченко.
Gunslinger
Gunslinger ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
19 марта в 15:16
Лёлик!!!
Только без рук!!! :)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
19 марта в 14:38
Макс, главное что мы то этого типа знаем!)))
makkie
makkie ответ за (раскрыть)
19 марта в 14:37
Скажу больше, у Червя теперь своя колонка на Чемп.ру, и он активно постит там весь этот бред!
Совсем уже с ума люди сошли...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
19 марта в 14:37, ред.
Червиченко: В «Спартаке» два хороших нападающих: Ларссон и Соболев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1246651/chervichenko-andrey- \\
Стоп!
Червиченко: Ларссон и Понсе не соответствуют требуемым "Спартаку" качествам
Андрей Червиченко: «Не уверен, что Соболев нужен «Спартаку»
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 марта в 14:36
По моему мнению с учетом игры и календаря у Спартака шансы на второе место предпочтительнее. А конкуренцию Спартаку составят Локо и Рубин. Сочи, ЦСКА, Динамо и Ростов претенденты на места с 5 по 8. Краснодар 9-ё , а дальше неинтересно.
за
за
19 марта в 14:34
а зачем нужно было делить вью этого мелкого человечка на части и постить в разных новостях?
Союзник противников
Союзник противников
19 марта в 14:27
    NbKA555
    NbKA555
    19 марта в 14:25, ред.
    Всегда нужно что то говорить ,даже когда все хорошо!Без негатива никак!Ну это его обида говорит в нем.Жаль его,от обиды много нехорошего закрадывается в наши души и сердца!Советую простить и отпустить,чтобы легче стало!Ну а всем игрокам уехавшим в свои сборные,удачи и без травм самое главное вернуться!Мясных обнял!Всем добра)
    beefs
    beefs
    19 марта в 14:16
    все бывает в этом мире...
    cаp
    cаp
    19 марта в 14:03
    Никто не спрашивал вашего мнения, товарищ червь! Что именно дал Москалев, уточните? Москалёв дал Уралу половину состава Спартака сломать безаказанно., а 4 ж. карты при этом спартаковцам выписал.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    19 марта в 13:58
    Не уверен Спартак пролетит.
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    19 марта в 13:53
    Жирдяй такую глупость говорит! Раньше говорили что у Спартака проблемы с командами, которые закрываются, а теперь, оказывается наоборот...))
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