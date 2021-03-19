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Федотов: «15 минут у нас ничего не получалось»

19 марта 2021, 22:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» в рамках 23-го тура РПЛ.

Невразумительно начало, 15 минут у нас ничего не получалось, нервозность, хотя по разминке этого не ощущалось. Прозевали выход один на один. Хорошо, что соперник нас простил. Потом успокоились, начали использовать фланги. Гол в раздевалку нас раскрепостил.

У Джанаева микроповреждение. На 100 процентов он себя уверенно не чувствовал. В сборную он не поедет. Но через неделю будет всё нормально.

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Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 01:07
В первом тайме Тамбов смотрелся вполне неплохо, будь молодой Климов чуть помастеровитее, то мог бы огорчить сочинскую защиту. Да и во втором тайме моменты были у тамбовчан. Но в целом конечно Сочи гораздо мастеровитее, опытнее и главное - сыграннее. Потому и выиграли вполне заслуженно. Игрокам Тамбова отдохнуть и продолжать играть. Надо себя показывать, ведь по окончании сезона многим придется искать новые команды. Так , что несмотря ни на что игроки будут выходить и играть в полную силу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 00:21
А мы бы ничейку скатали!
Ironigor
Ironigor
19 марта в 23:35
Набирают шикарный ход . 5:0 на табло!!!
LAISMEN
LAISMEN
19 марта в 22:50, ред.
Молодец, хорошая и мудрая игра команды....ЧЕРНОМОРЦЫ НА КУРАЖЕ
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