Федотов: «15 минут у нас ничего не получалось»

Наставник «Сочи» поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» в рамках 23-го тура РПЛ .

Невразумительно начало, 15 минут у нас ничего не получалось, нервозность, хотя по разминке этого не ощущалось. Прозевали выход один на один. Хорошо, что соперник нас простил. Потом успокоились, начали использовать фланги. Гол в раздевалку нас раскрепостил.

У Джанаева микроповреждение. На 100 процентов он себя уверенно не чувствовал. В сборную он не поедет. Но через неделю будет всё нормально.