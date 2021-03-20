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Батуренко: «Волгоград — город с большими футбольными традициями»

20 марта 2021, 22:45

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко дал первое интервью в новом для себя качестве.

Волгоград — город с большими футбольными традициями. Еще будучи игроком мне доводилось соперничать с «Ротором» в союзных лигах и я прекрасно помню его успехи в конце прошлого века. Серебро и бронзу в чемпионате России, выступление в Еврокубках. Поэтому для меня большая честь стать тренером такой команды.

Следил за выступлением команды в РПЛ. Думаю, что смотрел каждую вторую игру.

Болельщики у клуба невероятные, пожалуй, одни из лучших в России. В Волгограде я бывал неоднократно, у меня там живёт мой родной брат. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в нас, поддерживали команду и футболистов, и тогда все будет хорошо. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не разочаровать их.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
21 марта в 08:25, ред.
Это пи..ц теперь ротор рванёт сразу наверное до зоны юг,но а сдругой стороны кто пойдет к этим ватерполистам.Такую команду просто уничтожают
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 05:26
Думаю и у него ничего не получится
mihaluch
mihaluch
21 марта в 01:41
Ротор должен сохранить прописку в РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 00:25
Чтото не помню такого!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 23:58
Это и без тебя известно
Ironigor
Ironigor
20 марта в 23:47
Удачи тебе с Ротором . Очень тяжёлая ситуация. Желаю благополучно выбраться из неё!!! Всем добра!!!
beefs
beefs
20 марта в 23:12
красиво спел, посмотрим что дальше...
sv_1969
sv_1969 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
20 марта в 23:10
    STVA 1
    STVA 1
    20 марта в 23:09
    Посмотрим что получится!
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