Батуренко: «Волгоград — город с большими футбольными традициями»

Новый главный тренер «Ротора» дал первое интервью в новом для себя качестве.

Волгоград — город с большими футбольными традициями. Еще будучи игроком мне доводилось соперничать с «Ротором» в союзных лигах и я прекрасно помню его успехи в конце прошлого века. Серебро и бронзу в чемпионате России, выступление в Еврокубках. Поэтому для меня большая честь стать тренером такой команды.

Следил за выступлением команды в РПЛ . Думаю, что смотрел каждую вторую игру.

Болельщики у клуба невероятные, пожалуй, одни из лучших в России. В Волгограде я бывал неоднократно, у меня там живёт мой родной брат. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в нас, поддерживали команду и футболистов, и тогда все будет хорошо. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не разочаровать их.