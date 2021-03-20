Мижигурскис: «Смородская решила, что 10-12 млн евро за Коутиньо — дорого»

Агент рассказал, что «Локомотив» мог пригласить полузащитника «Барселоны» , когда бразилец выступал за «Интер».

Это было очень давно, когда Кирилл Котов работал спортивным директором [«Локомотива»]. Мы с ним вместе росли в академии в одной группе, у нас были хорошие отношения.

Тогда зашел разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой еще был. Его можно было купить за небольшие деньги — примерно за 12 миллионов евро. А «Локомотив» был готов заплатить 10 миллионов. Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна [Смородская] посчитала, что это дорого.