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Мижигурскис: «Смородская решила, что 10-12 млн евро за Коутиньо — дорого»

20 марта 2021, 15:32

Агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что «Локомотив» мог пригласить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, когда бразилец выступал за «Интер».

Это было очень давно, когда Кирилл Котов работал спортивным директором [«Локомотива»]. Мы с ним вместе росли в академии в одной группе, у нас были хорошие отношения.

Тогда зашел разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой еще был. Его можно было купить за небольшие деньги — примерно за 12 миллионов евро. А «Локомотив» был готов заплатить 10 миллионов. Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна [Смородская] посчитала, что это дорого.

Ранее сообщалось, что Коутиньо покинет «Барселону» в летнее трансферное окно.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ ЮЗИК (раскрыть)
20 марта в 19:15
А где тут фантазирование???
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 17:14
Любят у нас фантазировать
Пень трухлявый
Пень трухлявый
20 марта в 16:14
И где этот Коутинья сейчас? Не слыхать и не видать. Правильно, что не купили. Своих дармоедов хватает.
LOpp
LOpp
20 марта в 15:50
10-12 млн за Коутиньо это действительно дорого.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ shlomo (раскрыть)
20 марта в 15:47, ред.
если бы Локомотив его купил, то никто бы про этого игрока в мире не узнал. На месте Коутинье я бы Смородской на ДР отправил дорогой подарок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 марта в 15:45
Мижигурскис, не интригуй, как баба...
Жена болельщика
Жена болельщика ответ Конкурс бот (раскрыть)
20 марта в 15:38
)))
sv_1969
sv_1969
20 марта в 15:38
Это же Оля)))
ДАША Д
ДАША Д
20 марта в 15:37
Купили бы и загубили игрока.
shlomo
shlomo
20 марта в 15:33
Ну что сказать..... профукала Ольга игрока вот и все...
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