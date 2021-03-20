Самошников: «С Дюпиным комфортнее адаптироваться в сборной»

Защитник «Рубина» заявил, что присутствие в сборной России вратаря казанского клуба поможет ему быстрее адаптироваться в национальной команде. Дюпин и Самошников впервые получили вызов в национальную команду.

Здесь Юра Дюпин, вместе с одноклубником комфортнее. Быстрее адаптируемся в сборной.

Как узнал о вызове в сборную? Я был дома, готовил еду. Позвонил врач из сборной и передал трубку Саламычу (главному тренеру сборной Станиславу Черчесову). Спросил, нет ли дел? Говорит, отменяй все и приезжай.