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Самошников: «С Дюпиным комфортнее адаптироваться в сборной»

20 марта 2021, 14:43

Защитник «Рубина» Илья Самошников заявил, что присутствие в сборной России вратаря казанского клуба Юрия Дюпина поможет ему быстрее адаптироваться в национальной команде. Дюпин и Самошников впервые получили вызов в национальную команду.

Здесь Юра Дюпин, вместе с одноклубником комфортнее. Быстрее адаптируемся в сборной.

Как узнал о вызове в сборную? Я был дома, готовил еду. Позвонил врач из сборной и передал трубку Саламычу (главному тренеру сборной Станиславу Черчесову). Спросил, нет ли дел? Говорит, отменяй все и приезжай.

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mihaluch
mihaluch
20 марта в 15:24
Когда-то надо вызывать новые лица.
shlomo
shlomo
20 марта в 14:53
Давайте оправдывайте надежды
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