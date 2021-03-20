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Яновский: «Олич в ЦСКА? Не факт, что еще Ганчаренко уходит»

20 марта 2021, 15:13

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился мнением о возможном назначении Ивицы Олича главным тренером армейцев.

Сейчас тяжело что-то об этом сказать, потому что я пристально не следил за тренерской карьерой Олича. Знаю только, что он был помощником главного тренера сборной Хорватии.

И потом, еще не факт, что Ганчаренко уходит. Я читал, что игроки за него выступают, а в ЦСКА спонтанные решения по смене тренера не принимаются. Руководство будет анализировать ситуацию. Но в принципе почему бы и не попробовать Олича? У него огромный опыт выступлений как футболиста в ведущих европейских клубах. Он был в командах на первых ролях.

Олич хочет видеть своим помощником Элвера Рахимича? Я только за! Они вместе играли, да и мне Рахимич как человек симпатичен. Был бы интересный тандем.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 17:01
Советчиков много, а вот кто придет - это пока загадка.
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 16:19
согласен))федунить не в стиле гинера))))
Мысыктар
Мысыктар
20 марта в 16:05
хорош гнать)
Ironigor
Ironigor
20 марта в 16:05
Видимо Игорь вообще не следит за работой Ганчаренко, он не просто должен уйти, улететь так,чтоб его больше никто и не видел. Домой в Беларусь, пора и коллективным хозяйством своим заняться!!! Удачи ему картофелеводстве !!! Всем добра!!!
oFANATo
oFANATo
20 марта в 16:03
Ближайшие пару недель будем слышать одни слухи🤗
SHMEL
SHMEL
20 марта в 15:54
Создается такое впечатление, что объявили конкурс на самый громкий вброс по тренерскому вопросу в ЦСКА...
Antikony
Antikony
20 марта в 15:47, ред.
Лучше сразу Юрана.
CSKA2012
CSKA2012
20 марта в 15:15
Гончаренко не уходит, его уходят уже)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 15:14
Думаю не он уходит,а его уходят!
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