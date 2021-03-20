Яновский: «Олич в ЦСКА? Не факт, что еще Ганчаренко уходит»

Бывший полузащитник ЦСКА поделился мнением о возможном назначении главным тренером армейцев.

Сейчас тяжело что-то об этом сказать, потому что я пристально не следил за тренерской карьерой Олича. Знаю только, что он был помощником главного тренера сборной Хорватии.

И потом, еще не факт, что Ганчаренко уходит. Я читал, что игроки за него выступают, а в ЦСКА спонтанные решения по смене тренера не принимаются. Руководство будет анализировать ситуацию. Но в принципе почему бы и не попробовать Олича? У него огромный опыт выступлений как футболиста в ведущих европейских клубах. Он был в командах на первых ролях.

Олич хочет видеть своим помощником Элвера Рахимича? Я только за! Они вместе играли, да и мне Рахимич как человек симпатичен. Был бы интересный тандем.