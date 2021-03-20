А. Кержаков: «Обидно за тех людей, которые приходят на стадион „Томи“»

Наставник «Томи» рассказал о домашнем поражении от «Факела» в 31-м туре ФНЛ .

К сожалению, стоит признать, что проиграли мы сегодня заслуженно, соперник практически во всём нас переиграл. С такой самоотдачей мы не можем рассчитывать на что-то большее. Я извиняюсь перед болельщиками, такого безволия не должно быть на футбольном поле. Искренне обидно за тех людей, которые приходят на стадион, переживают за команду, а мы платим им тем, чем сегодня заплатили.