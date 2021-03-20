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А. Кержаков: «Обидно за тех людей, которые приходят на стадион „Томи“»

20 марта 2021, 17:50
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)0 : 3Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Наставник «Томи» Александр Кержаков рассказал о домашнем поражении от «Факела» в 31-м туре ФНЛ.

К сожалению, стоит признать, что проиграли мы сегодня заслуженно, соперник практически во всём нас переиграл. С такой самоотдачей мы не можем рассчитывать на что-то большее. Я извиняюсь перед болельщиками, такого безволия не должно быть на футбольном поле. Искренне обидно за тех людей, которые приходят на стадион, переживают за команду, а мы платим им тем, чем сегодня заплатили.

В прошлом туре «Томь» уступила «Волгарю».

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mihaluch
mihaluch
20 марта в 18:28
На тренерском мостике не так уж и легко.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 марта в 18:22
Рановато он тренером стал
КЭТиК
КЭТиК
20 марта в 18:20
Во втордиве будут побеждать.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 18:04
Ну что есть, то есть. Конечно жаль болельщиков Томи.
Всем добра!!!
beefs
beefs
20 марта в 17:56
самокритично, но не убедительно...
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