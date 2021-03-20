Красич: «ЦСКА – мой любимый клуб»

Бывший полузащитник ЦСКА заявил, что готов вернуться в московский клуб на руководящую должность.

ЦСКА рассматривает меня в качестве кандидата на одну из административных должностей в клубе? Я узнал об этом из СМИ , начали писать знакомые и друзья. Про то, что Олича могут назначить главным тренером, я тоже узнал из газет.