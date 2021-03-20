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Красич: «ЦСКА – мой любимый клуб»

20 марта 2021, 21:30

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич заявил, что готов вернуться в московский клуб на руководящую должность.

ЦСКА рассматривает меня в качестве кандидата на одну из административных должностей в клубе? Я узнал об этом из СМИ, начали писать знакомые и друзья. Про то, что Олича могут назначить главным тренером, я тоже узнал из газет.

Лично мне пока никто из руководства ЦСКА не звонил. ЦСКА – мой любимый клуб. Если меня рассматривают на одну из должностей в клубе, то я, безусловно, очень счастлив. Я готов помогать ЦСКА в любом качестве, в любом амплуа.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
21 марта в 10:23
В том то и дело! Может пригласили на рюмку чая, а наши СМИ раззвонили, что будто уже и контракт подписан с Оличем.
Союзник противников
Союзник противников ответ Дддддддд Дддддддд (раскрыть)
21 марта в 10:06
Даёшь пиццу и лёгкие наркотики! Да здравствует запад,наша путеводная звезда в убогой жизни "азеопа"(евражки)!
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 10:04
А где Далич сказал,что его вместо Ханчарэнки пригласили??? Может,администратором,может массажистом,а то,глядишь, в основной состав ,нападающим.
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд ответ Иван Тасминский (раскрыть)
21 марта в 07:47
Да,полностью согласен.Пора перенимать опыт западных клубов.Когда игроки делавшие свое дело на отлично,поднявшие клуб на высоту,возвращались в клуб уже административными специалистами.Я не говорю про наших игроков ЦСКА,есть среди них достойные.Но нужен именно западный взгляд ,западный опыт игрока.
Futurista
Futurista
20 марта в 22:36
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 22:31
А когда Милош играл в ЦСКА все время мечтал попасть в Юве. Но после того как там дело не пошло, видно разлюбил . Не срослось в Юве у парня, а ведь уходил звездой. Помню болельщики других клубов предрекали крах ЦСКА после его ухода. А вышло наоборот. Красич так толком на западе и не заиграл. Видно не в свою команду попал.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo ответ Аксинья (раскрыть)
20 марта в 22:24
Бог троицу любит!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 22:20
У дверей Гинера выстроилась очередь из желающих тренировать ЦСКА.
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 22:12
если пойдёт на пользу то почему бы и нет)))))
Аксинья
Аксинья ответ oFANATo (раскрыть)
20 марта в 22:06
Олич Рахимичу - "Третьим будешь?"
sv_1969
sv_1969
20 марта в 22:04
Ну и Милош в тренеры!ЦСКА не резиновый)))
oFANATo
oFANATo
20 марта в 22:00
Значит ждем в ЦСКА еще и Красича с Рахимичем!
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
20 марта в 21:55, ред.
Обещать, не значит женится! На оф. сайте ЦСКА гл. тренером команды ДО СИХ ПОР значится В.М.Ганчаренко.
Союзник противников
Союзник противников
20 марта в 21:49
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что его помощника Ивицу Олича пригласили в московский ЦСКА.

"Да, его позвали", - передает слова Далича на вопрос о том, едет ли Олич в Москву.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 марта в 21:46
Чё то переклинуло у кого-то реально в царстве-государстве. Болелы думают наверно:
Может, это сон?!
Смотришь так проснуться утром, а за окном 200н-й год🤣.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
20 марта в 21:41
Старая банда возвращается. Вагнера бы ещё, если не в качестве игрока, то ещё в качестве тренера нападающих например. Мб Цска вернётся на свой прежний уровень.
CSKA2012
CSKA2012
20 марта в 21:37
Балканская банда собирается)))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 21:32
Так говорят, когда хотят вернутся
Ironigor
Ironigor
20 марта в 21:32
Красич красавчик !!! Респект!!!
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