Красич: «ЦСКА – мой любимый клуб»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич заявил, что готов вернуться в московский клуб на руководящую должность.
ЦСКА рассматривает меня в качестве кандидата на одну из административных должностей в клубе? Я узнал об этом из СМИ, начали писать знакомые и друзья. Про то, что Олича могут назначить главным тренером, я тоже узнал из газет.
Лично мне пока никто из руководства ЦСКА не звонил. ЦСКА – мой любимый клуб. Если меня рассматривают на одну из должностей в клубе, то я, безусловно, очень счастлив. Я готов помогать ЦСКА в любом качестве, в любом амплуа.
Всем здоровья.
Всем здоровья.