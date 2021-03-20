Геркус: «„Зенит“ практически обеспечил себе чемпионство»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

После 23-го тура у нас занятная картина. Очень плотная таблица в верхней части и уже довольно чётко очерченная четвёрка неудачников.

«Зенит» практически обеспечил себе чемпионство. Остальные пять команд не обеспечили себе ничего и с разными шансами разыграют медали и три места в еврокубках. «Зенит» из 12 возможных очков этой весной набрал семь. Поражение от «Рубина» и ничья с «Ростовом» чуть уменьшила его шансы, но в целом «Зенит» уверенно идёт к титулу. Из сложных соперников впереди «Локомотив», ну и разве что «Сочи», да, может, «Химки». В этих играх можно потерять очки. Допустим, все ничьи. Вот и всё в остальных играх «Зенит» без напряжения соберёт 12 очков. Итого при таких результатах – 63 очка. Вполне хватает для третьего чемпионства подряд.

«Спартак» выступает немного бодрее. Девять очков за весну, три победы подряд. Отставание от лидера — четыре очка, с учётом личных встреч — пять. Но и соперники впереди посерьёзнее, в том числе ЦСКА , «Ростов», «Локо», те же «Химки». Набрать даже 18 очков — шесть побед — практически невозможно. Тут бы второе место удержать. Мой прогноз — 59 очков и второе место.

«Локомотив» прибавил ходу и выиграл 4 из 4. Пока третье место, взбодрившиеся болельщики, эксперты и бывшие руководители не устают нахваливать Николича и чудодейственные зимние сборы. Посмотрим на календарь. Впереди «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Динамо». Никого из них Николич не смог обыграть в этом сезоне. Скорее всего, «Локо» соберёт не больше семи очков в этих четырёх матчах и 56 очков всего. Прогноз — третье-четвёртое место.