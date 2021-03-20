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Геркус: «„Зенит“ практически обеспечил себе чемпионство»

20 марта 2021, 15:31

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

После 23-го тура у нас занятная картина. Очень плотная таблица в верхней части и уже довольно чётко очерченная четвёрка неудачников.

«Зенит» практически обеспечил себе чемпионство. Остальные пять команд не обеспечили себе ничего и с разными шансами разыграют медали и три места в еврокубках. «Зенит» из 12 возможных очков этой весной набрал семь. Поражение от «Рубина» и ничья с «Ростовом» чуть уменьшила его шансы, но в целом «Зенит» уверенно идёт к титулу. Из сложных соперников впереди «Локомотив», ну и разве что «Сочи», да, может, «Химки». В этих играх можно потерять очки. Допустим, все ничьи. Вот и всё в остальных играх «Зенит» без напряжения соберёт 12 очков. Итого при таких результатах – 63 очка. Вполне хватает для третьего чемпионства подряд.

«Спартак» выступает немного бодрее. Девять очков за весну, три победы подряд. Отставание от лидера — четыре очка, с учётом личных встреч — пять. Но и соперники впереди посерьёзнее, в том числе ЦСКА, «Ростов», «Локо», те же «Химки». Набрать даже 18 очков — шесть побед — практически невозможно. Тут бы второе место удержать. Мой прогноз — 59 очков и второе место.

«Локомотив» прибавил ходу и выиграл 4 из 4. Пока третье место, взбодрившиеся болельщики, эксперты и бывшие руководители не устают нахваливать Николича и чудодейственные зимние сборы. Посмотрим на календарь. Впереди «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Динамо». Никого из них Николич не смог обыграть в этом сезоне. Скорее всего, «Локо» соберёт не больше семи очков в этих четырёх матчах и 56 очков всего. Прогноз — третье-четвёртое место.

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
21 марта в 10:34
у проекта 3 очка заранее есть, Сочи сольет бомжам полюбому. Спартак - ну второе место удержать вполне можно - с такой игрой какую показали за три последних тура - ни кони ни кочегары ни ростов ваще не соперник, но Спартак есть Спартак, потому загадывать рано. Кочегары - ну ход набрали мама не горюй, у читывая что у коней грядет отставка гончара за тройку вполне смогут побороться, а кто в итоге будет в ней увидим в конце весны - 7 туров еще так то играть
Аксинья
Аксинья ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
20 марта в 21:58
    pomor45
    pomor45
    20 марта в 20:57
    Дурное дело - прогноз. У синоптиков это обязанность, а Геркусу зачем?
    112910415
    112910415
    20 марта в 18:24
    мы всё увидим ...
    старина
    старина ответ Аксинья (раскрыть)
    20 марта в 16:54
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      20 марта в 16:44
      А подводные течения где?). Росфутбол им так богат что ни в сказке сказать, ни пером не описать). Зенит не сможет споткнуться? Да любой из команд может добавить проблем эскадре из оставшихся соперников. Сочи по любому способен продырявить борт Зенита, если.. И не надо готовить общественность, что Зенит сильней конкурентов. Непонятно в каком душевном состоянии окажутся сборники. Если Черчесов с онано-капитаном сыграют в "суходрочку" со Словенией и Словакией, то поднять сучек Буратины опосля будет хлопотно.
      Так что все только начинается. И, чтобы все по спортивному принципу!!! Без всяких там штучек. Авторитет чемпионата и так падает ниже плинтуса. Доиграются епрст..
      Аксинья
      Аксинья ответ старина (раскрыть)
      20 марта в 16:18, ред.
      Все будет зависеть от первого тура после перерыва, если Зенит победит Химки, а Спартак потеряет очки в Ростове то Зенит запросто может помочь Сочи в борьбе за выход в Еврокубки))
      старина
      старина ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
      20 марта в 16:14, ред.
        старина
        старина
        20 марта в 15:58
        Зенит потеряет очки в игре с Сочи?....
        Василий 50
        Василий 50
        20 марта в 15:46
        У "Зенита" есть слабое звено - Семак.
        Romkurch
        Romkurch
        20 марта в 15:46
        Рано еще радоваться.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        20 марта в 15:36
        Все прямые конкуренты обыграны...
        shlomo
        shlomo
        20 марта в 15:32
        Нууууу...ранено вешать медали.... не такой очковый запас можно профукать...
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