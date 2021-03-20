Роберто Карлос — об 1/4 финала ЛЧ: «Салах даже близко к Рамосу не подойдёт»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос в преддверии противостояния «сливочных» с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов с иронией высказался о встрече Серхио Рамоса и Мохамеда Салаха.
Салах даже близко к Серхио не подойдет. Это будет эпизод, о котором будут много говорить.
Мы будем играть против хорошей команды. Первый матч состоится дома, «Реал» в гораздо лучшей форме, чем «Ливерпуль», они должны решить исход противостояния дома.
Главное, чтобы Зидан подготовил всех своих игроков, а травмированные вернулись как можно быстрее.
Напомним, что в первом тайме финального матча Лиги чемпионов-2018 «Реал» — «Ливерпуль» Рамос умышленно нанес Салаху травму.
А что касается "болит не та рука", то пересмотрите на какую руку именно упал Салах, даже без учета того, что хватило бы и выкрученной и удержанной в падении правой руки.
А что касается "болит не та рука", то пересмотрите на какую руку именно упал Салах, даже без учета того, что хватило бы и выкрученной и удержанной в падении правой руки.
Заметьте судья находится в оптимальной позиции чтобы хорошо рассмотреть момент
Заметьте судья находится в оптимальной позиции чтобы хорошо рассмотреть момент
Этому видео не хватает 5 секунд того, что было ранее. Это намеренное нарушение правил, а намеренное нарушение правил конкретно в этой ситуации подразумевает нанесение травмы. Простая логическая цепочка.
Этому видео не хватает 5 секунд того, что было ранее. Это намеренное нарушение правил, а намеренное нарушение правил конкретно в этой ситуации подразумевает нанесение травмы. Простая логическая цепочка.
В противовес вашему скриншоту предлагаю посмотреть маленькое видео
https://youtu.be/AVyyRyrFlWk
В противовес вашему скриншоту предлагаю посмотреть маленькое видео
Да и пойдем от противного, какая тогда по вашему мнению была мысль в голове у Рамоса, когда он обхватывал Салаха за руку и подсекал левой ногой? Или какое у него, по вашему, было намерение?
По мне, это намеренное действие для вывода из строя.
Да и пойдем от противного, какая тогда по вашему мнению была мысль в голове у Рамоса, когда он обхватывал Салаха за руку и подсекал левой ногой? Или какое у него, по вашему, было намерение?
По мне, это намеренное действие для вывода из строя.
Единственное, что можно сказать, это умышленно или нет нарушал правила Рамос, а узнать была ли в голове Рамоса мысль именно НАНЕСТИ травму, это надо в голову Рамоса залезть. Но для соккеровских экстрасенсов, это, видимо, не проблема
Единственное, что можно сказать, это умышленно или нет нарушал правила Рамос, а узнать была ли в голове Рамоса мысль именно НАНЕСТИ травму, это надо в голову Рамоса залезть. Но для соккеровских экстрасенсов, это, видимо, не проблема
Забавно говорить о неумышленности действий Рамоса, зная кто такой Рамос.
Забавно говорить о неумышленности действий Рамоса, зная кто такой Рамос.
Ливерпуль какой бы он не был - это команда с характером, тем более осталась у них только ЛЧ.
Ливерпуль какой бы он не был - это команда с характером, тем более осталась у них только ЛЧ.
Там вообще вначале Салах цеплял Рамоса, а потом Рамос Салаха. А по факту египтянин просто неудачно упал, с помощью Рамоса офк, но все равно, главная причина - неудачное падение
Там вообще вначале Салах цеплял Рамоса, а потом Рамос Салаха. А по факту египтянин просто неудачно упал, с помощью Рамоса офк, но все равно, главная причина - неудачное падение