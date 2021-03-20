Роберто Карлос — об 1/4 финала ЛЧ: «Салах даже близко к Рамосу не подойдёт»

Бывший защитник «Реала» в преддверии противостояния «сливочных» с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов с иронией высказался о встрече и .

Салах даже близко к Серхио не подойдет. Это будет эпизод, о котором будут много говорить.

Мы будем играть против хорошей команды. Первый матч состоится дома, «Реал» в гораздо лучшей форме, чем «Ливерпуль», они должны решить исход противостояния дома.

Главное, чтобы Зидан подготовил всех своих игроков, а травмированные вернулись как можно быстрее.