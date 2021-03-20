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Роберто Карлос — об 1/4 финала ЛЧ: «Салах даже близко к Рамосу не подойдёт»

20 марта 2021, 15:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос в преддверии противостояния «сливочных» с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов с иронией высказался о встрече Серхио Рамоса и Мохамеда Салаха.

Салах даже близко к Серхио не подойдет. Это будет эпизод, о котором будут много говорить.

Мы будем играть против хорошей команды. Первый матч состоится дома, «Реал» в гораздо лучшей форме, чем «Ливерпуль», они должны решить исход противостояния дома.

Главное, чтобы Зидан подготовил всех своих игроков, а травмированные вернулись как можно быстрее.

Напомним, что в первом тайме финального матча Лиги чемпионов-2018 «Реал» — «Ливерпуль» Рамос умышленно нанес Салаху травму.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Данил Бритвин (раскрыть)
20 марта в 20:09, ред.
На мой взгляд объективную оценку этому эпизоду дал главный рефери матча. Находился он в оптимальной позиции. С его оценкой я полностью согласен. Всё остальное не более чем наши домысливания. Моё субъективное мнение - Салах затеял борьбу за мяч с соперником явно уступая ему в габаритах. Рамос же ,,собаку съел" на таких моментах. Нарушение отсутствует.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 марта в 18:40
Конечно! Старые обиды и счеты должны были остаться еще в 2018 году. Надеюсь, что это противостояние подарит нам много приятных и незабываемых эмоций)
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Hamman (раскрыть)
20 марта в 18:31
Незнание не освобождает от ответственности. Если Рамос каким-то чудом не знал, что он делает, это проблемы Рамоса. Такое нарушение подразумевает травму, глупо это отрицать. В той же игре он Кариусу локтем в лицо заехал, он снова не хотел наносить травму?
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Hamman (раскрыть)
20 марта в 18:26
Секундами ранее видно, что именно Рамос со спины пошел на Салаха. А на видео с другого ракурса, которые есть на ютубе, видно, что левую ногу Рамос не просто завел за ногу Салаха, а еще и подсек ее, при этом удерживая руку Салаха даже после падения.

А что касается "болит не та рука", то пересмотрите на какую руку именно упал Салах, даже без учета того, что хватило бы и выкрученной и удержанной в падении правой руки.
Hamman
Hamman ответ Данил Бритвин (раскрыть)
20 марта в 18:10
Не понял насчёт 5 секунд ранее? Отлично видно что Салах первым взял под ручку Рамоса. При том что интересно Рамос ,,ломает" правую руку Салах, а больно стало левой руке...
Заметьте судья находится в оптимальной позиции чтобы хорошо рассмотреть момент
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Hamman (раскрыть)
20 марта в 17:59, ред.
У меня нет личной неприязни к Рамосу, мне нравится этот футболист. Ваше видео только прекрасно дополняет написанные мной слова.

Этому видео не хватает 5 секунд того, что было ранее. Это намеренное нарушение правил, а намеренное нарушение правил конкретно в этой ситуации подразумевает нанесение травмы. Простая логическая цепочка.
Hamman
Hamman ответ Данил Бритвин (раскрыть)
20 марта в 17:54
Личная неприязнь не повод чтобы пользоваться служебным положением для выражения этой неприязни.
В противовес вашему скриншоту предлагаю посмотреть маленькое видео
kanuni
kanuni
20 марта в 17:37
Умышленно?))
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
20 марта в 17:34
Вы, кстати, такими суждениями обесцениваете весь смысл футбольного судейства, да и вообще в целом судебной системы. Если никому в голову не залезть, то ситуации всегда должны оставаться открытыми?
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
20 марта в 17:26, ред.
В голову Рамоса не надо залезать, зная весь бэкграунд этого футболиста и его "грязных" действий на поле. Это его метод, который он не раз применял, влетая в соперников с двух ног, заряжая локтями в лицо и т.п.

Да и пойдем от противного, какая тогда по вашему мнению была мысль в голове у Рамоса, когда он обхватывал Салаха за руку и подсекал левой ногой? Или какое у него, по вашему, было намерение?

По мне, это намеренное действие для вывода из строя.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
20 марта в 17:15
Ладно, бесполезно спорить, Рамос, видимо, лично соккеру отстукивает все свои действия и их мотивацию на поле.
Единственное, что можно сказать, это умышленно или нет нарушал правила Рамос, а узнать была ли в голове Рамоса мысль именно НАНЕСТИ травму, это надо в голову Рамоса залезть. Но для соккеровских экстрасенсов, это, видимо, не проблема
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
20 марта в 17:03
Рамос обхватил Салаха своей рукой за его предплечье и левой ногой его подсек. Это по сути кривой бросок через бедро. Он умышленно нанес ему травму, тут нет других вариантов.

Забавно говорить о неумышленности действий Рамоса, зная кто такой Рамос.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
20 марта в 16:54, ред.
Умышленно или нет наносил травму может сказать только Рамос. Точка. Если я и все остальные скажут, что умысел был (сделали такой вывод после просмотра эпизода), то это не означает, что он на самом деле там был. Так же и наоборот - если все скажут, что умысла не было, а на самом деле Рамос умышленно наносил травму
Ironigor
Ironigor
20 марта в 16:38
Я думаю Реал пройдёт Ливерпуль!!! Желаю победы сливочным !!! Всем добра !!!
mihaluch
mihaluch
20 марта в 16:27
А Рамос специально будет бегать за Салахом не футбол так игру в догонялки посмотрим.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
20 марта в 16:17
Уже Барса решала исход у себя дома...

Ливерпуль какой бы он не был - это команда с характером, тем более осталась у них только ЛЧ.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
20 марта в 16:14
Вы серьезно? Пересмотрите повтор того эпизода со всех ракурсов.
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 16:14
всё решат пенальти)))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 16:12
Удачи и победы Ливерпулю!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
20 марта в 16:10
Что за фантазии, он ему чуть руку не оторвал
AmIIIeR89
AmIIIeR89
20 марта в 16:07
Соккер что, свечку держал, утверждая, что "Рамос умышленно нанес травму Салаху"?
Там вообще вначале Салах цеплял Рамоса, а потом Рамос Салаха. А по факту египтянин просто неудачно упал, с помощью Рамоса офк, но все равно, главная причина - неудачное падение
Djebrael
Djebrael
20 марта в 16:01
Спорное суждение...это футбол и все может быть
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