«Химки» опередили «Зенит», Ларссон в погоне за Дзюбой, и другие подвиги в РПЛ

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вчера, 21:33

Чемпионат взял паузу – резюмируем результативный старт.

У «Химок» серия из 10 матчей без поражений

• единственная команда чемпионата с такой серией без осечек. Последний раз уступали команде «Зениту» первого ноября 2020-го года, а после одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью;

• у бывшего наставника «Локомотива» Игоря Черевченко 10 побед в 15 матчах РПЛ с «Химками». Стоит ли напоминать, что пригласили тренера после поражения 7:2 от «Краснодара»? Видим удивительное перевоплощение;

• подмосковный клуб находился на предпоследнем месте в момент смены тренера, набрав всего 3 очка из 24, что были на кону. Теперь на отрезке в 15 туров у них 32 пункта. Это на один больше, чем за тот же отрезок набрал «Зенит»;

• Мирзов вызван в сборную России, швед Дагерсталь, как и предполагали, стал одним из лучших зимних новичков. Сыграл в трех играх, в которых его команда пропустила лишь раз. Глушаков, Идову и Лантратов в полном порядке;

• в основе успехов организованная игра в защите – пропустили 14 мячей. Меньше всех, у «Зенита» 16 осечек при меньшем количестве атак соперников. Также Черевченко поставил активную игру в атаке через хавбеков – не забили только «Ротору»;

• «Химки» выше в таблице, чем «Краснодар», а первый апрельский матч у них против «Зенита». Попробуют взять реванш за домашнее поражение, а позже сыграют против «Динамо», «Спартака» и «Сочи» — начнут проигрывать, но повлияют на развязку сезона.

«Локомотив» вернулся с 4 победами подряд

• единственный клуб, что набрал максимум пунктов после возобновления РПЛ . «Зенит» и «Сочи» потеряли по пять очков из двенадцати. «Спартак» и «Динамо» — по три пункта. Николич поднялся с девятого места на третье;

• в отличие от «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», команда Николича осталась в Кубке России, хотя соперник сложный – «Сочи». Но шансы на полуфинал и финал остаются, москвичи – вязкий и упрямый коллектив, играют от соперника;

• сербский тренер доверяет молодым. 19-летнего опорника Мухина пригласили в сборную России. Баринов, Лисакович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов и Магкеев – игроки стартовой обоймы, хотя самому старшему лишь 24 года. Как и Камано, что проснулся весной;

• победы «Локомотива» непростые, ведь ставят на реализацию и везение. Но в 4 играх Гильерме пропустил лишь один мяч против «Сочи», а забили 9 раз. Идеальное возвращение, «железнодорожники» в борьбе за место в Лиге чемпионов – до «Спартака» 4 пункта, а впереди дерби;

• календарь «Локомотива» еще тяжелее, чем у «Динамо». Николича ждут матчи против «Спартака», «Ростов», «Зенита» и самих «бело-голубых». А Шварц сыграет против «Рубина», «Локомотива» и ЦСКА в последних турах. Впрочем, центральных матчей осталось много, тот же «Спартак» встретит Карпина, Николича и тренера ЦСКА .

ЦСКА и «Краснодар» выиграли 2 матча из 8

• переходим к анализу игры борцов за еврокубки, что выступили хуже всех. Это «Ростов» — 2 мировые и 1 поражение, «Краснодар» — 2 поражения и 1 ничья, и ЦСКА – 3 поражения в 4 турах;

• не считая команд, которые замыкают таблицу – «Тамбов» проиграл все матчи, а «Уфа» выгрызла одну ничью при 3 поражениях, никто не выступил хуже команды Ганчаренко. У «Арсенала» и «Ахмата» тот же плачевный результат;

• «армейцы» проиграли «Локомотиву», «Арсеналу» и «Зениту», а победили лишь «Ахмат». Вместо борьбы за чемпионство рискуют скатиться ближе к десятой строчке, ведь «Краснодар» отстает лишь на 6 пунктов;

• в паузу на игры сборных возможна смена тренера с Ганчаренко на Олича, если слухи верны и завтра Ивицу ждут в Москве. Возможно, Виктора Михайлович уже не главный тренер ЦСКА , Орешкин принял решение;

• Мусаев может сохранить работу до мая, но «Краснодар» на десятом месте. Это не значит, что не доберутся до еврокубков, но вылетели из Кубка России и обыграли только «Тамбов». И «Урал», и «Динамо» забирали волевые очки у «быков». А «Спартаку» они влетели 6:1;

• «Ростов» в числе фаворитов-неудачников, но в их случае надо говорить о судейских шалостях – Лапочкин в игре с «Химками». Календарь непростой, «Зенит» и «Сочи». И традиционные потери были, ушел Еременко. Зато новичок Соу в 4 турах забил 3 мяча (и мог отличиться еще раз с пенальти).

У Соболева и Ларссона 11 голевых действий

• шведский форвард забил четыре мяча – по дублю в ворота «Краснодара» и «Урала», а еще отдал одну голевую передачу. Ларссон в полном порядке, бежит, видит поле, открывается, реализовал штрафной;

• у Соболева, который может появиться на поле с Мальтой на замену, ведь в основе увидим капитана Дзюбу, серия из трех матчей с голами. По дублю сделал против тех же соперников, что Ларссон, а еще забил «Динамо» и сделал ассист в том дерби;

• для сравнения, Дзюба забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас, Азмун отличился дважды. Форварды «Зенита» (по 13 голов в РПЛ ) ведут борьбу за титул лучшего снайпера, но конкурентов много. У Ларссона теперь 12 мячей, у Деспотовича – 11, у Соболева и Влашича – по 10;

• у «Спартака» 13 забитых мячей в трех играх, хотя начинали год ужасно – вылетели из Кубка России от «Динамо» и дома уступили 0:2 «Рубину». Но вернулись к трем центральным защитникам, заиграли в атаке Промес, Ларссон и Соболев. Пропускают в каждом матче, но трижды выиграли;

• перепады в игре «Спартака» резонируют с лейтмотивом сезона – каждый может обыграть каждого. Например, у чемпиона «Зенита» две осечки в 4 турах. А еще вылет из Кубка России от «Арсенала», который выиграл 1 из 12 последних матчах чемпионата, но у ЦСКА – второй команды перед зимней паузой;

• важно помнить о плотности в таблице. Без дубля Тюкавина «Динамо» могло с 6 места опуститься на 9-е место, а «Краснодар» мог подскочить с десятого на седьмое. «Локомотив» — еще один пример. В борьбе за еврокубки по-прежнему 9-10 команд;

• о чемпионской интриге мнения разделены. Многие говорят, что все уже решено, Семак защитил титул. Преследователи упустили шанс после осечек «Зенита», но «Спартак» на расстоянии 4 пунктов, так что многое зависит от отношения соперников петербуржцев;

• если «Химки» не прервут свою серию без поражений против чемпиона в гостях, то будет не только интрига в борьбе за вторую путевку в ЛЧ . «Краснодару» будет сложно отыграть 10 пунктов за восемь матчей у «Спартака», но команды Николича, Федотова, Ганчаренко и Шварца в погоне за мечтой;