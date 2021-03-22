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Б. Игнатьев: «Болельщики „Торпедо“ живут хорошими воспоминаниями»

22 марта 2021, 12:59

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев раскритиковал болельщиков «черно-белых» после ухода Сергея Игнашевича с поста наставника московской команды.

Болельщики «Торпедо» живут хорошими воспоминаниями, им видится то, что было в советское время, когда команда была на хорошем счету. Болельщикам хочется этого, осуждать их нельзя. Ни одного тренера они ещё не воспринимали как своего, особой поддержи и помощи не оказывали. В «Торпедо» надо всегда выигрывать. Цель хорошая, но такую задачу ставят все команды.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 17:24
Игнашевич без работы не останется:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 14:30
Слили Серёжку!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 13:48
Воспоминаниями сыт не будешь. Хочется чего нибудь реального. А реальность не внушает оптимизма. Клуб прозябает ФНЛ и выбираться от туда не собирается. Нет средств, а богатые дяди вкладываться в Торпедо не хотят.
Ну а болельщики Торпедо самые агрессивные, вернее не болельщики , а фанаты. Ну а адекватным болельщикам остается ждать и надеяться , что придет рано или поздно спонсор и команда вернется в РПЛ.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
22 марта в 13:43
    beefs
    beefs
    22 марта в 13:38
    а Торпедо стремится в ПЛ...
    ОПС
    ОПС
    22 марта в 13:11
    Не надо жить воспоминаньями.
    Ironigor
    Ironigor
    22 марта в 13:07
    Очень правильные слова сказал Игнатьев .
    sv_1969
    sv_1969
    22 марта в 13:00
    Забыть пора и жить реальностью
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