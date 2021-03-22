Б. Игнатьев: «Болельщики „Торпедо“ живут хорошими воспоминаниями»

Бывший главный тренер «Торпедо» раскритиковал болельщиков «черно-белых» после ухода Сергея Игнашевича с поста наставника московской команды.

Болельщики «Торпедо» живут хорошими воспоминаниями, им видится то, что было в советское время, когда команда была на хорошем счету. Болельщикам хочется этого, осуждать их нельзя. Ни одного тренера они ещё не воспринимали как своего, особой поддержи и помощи не оказывали. В «Торпедо» надо всегда выигрывать. Цель хорошая, но такую задачу ставят все команды.