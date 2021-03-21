Сёмин: «Черевченко чудо какое-то делает. Вытащил „Химки“ с самого дна»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко отозвался о работе главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.
Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один.
Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе.
Ранее сообщалось, что фанаты попросили руководство «Локомотива» вернуть в клуб Сёмина.
Всё относительно... Хотелось бы не попадать в крайности изменчивости и непостоянства...
Приветствую, достопочтенный!
Всё относительно... Хотелось бы не попадать в крайности изменчивости и непостоянства...
Приветствую, достопочтенный!
Проблема в том, что перейдя туда, он станет условным Кононовым...
Проблема в том, что перейдя туда, он станет условным Кононовым...
Леонид>Семака).
Леонид>Семака).
Надо признать, что Черевченко - не гений, а Химки не потенциальный Бетис...
Сотрудничество достигло апогея успеха и не факт, что это продолжится бесконечно или повторится ещё раз в следующем сезоне 🤔
Надо признать, что Черевченко - не гений, а Химки не потенциальный Бетис...
Сотрудничество достигло апогея успеха и не факт, что это продолжится бесконечно или повторится ещё раз в следующем сезоне 🤔
"""Это ещё раз о значимости тренера, тренерского штаба.
Это не философия Гинера, где тренер ничто)."""
Философия Гинера совсем иная. Он уважает тренерский труд ( всего у ЦСКА 5 тренеров за 20 лет), В Спартаке 15 за это же время. ( Федун оценивает вклад тренера в 10%)
"""Это ещё раз о значимости тренера, тренерского штаба.
Это не философия Гинера, где тренер ничто)."""
Философия Гинера совсем иная. Он уважает тренерский труд ( всего у ЦСКА 5 тренеров за 20 лет), В Спартаке 15 за это же время. ( Федун оценивает вклад тренера в 10%)
Следим за Химками, ждем возобновления чемпионата.
Всем здоровья.
Следим за Химками, ждем возобновления чемпионата.
Всем здоровья.