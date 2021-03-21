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Сёмин: «Черевченко чудо какое-то делает. Вытащил „Химки“ с самого дна»

21 марта 2021, 16:43

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко отозвался о работе главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.

Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один.

Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что фанаты попросили руководство «Локомотива» вернуть в клуб Сёмина.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
22 марта в 01:05
думаю да с ним. еще же был но он погиб. черенков то ли как то его
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ протон1 (раскрыть)
21 марта в 23:10
Мож с бывшим владельцем спартака Червиченко?))
протон1
протон1 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
21 марта в 22:31
спутал. с кем то
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ протон1 (раскрыть)
21 марта в 21:49
Нет, почти вся карьера в Локомотиве.
протон1
протон1
21 марта в 21:47
черевченко вроде играл за спартак? напишите если я прав
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
21 марта в 19:44
Катёнок дым без огня не бывает. Мужик трудиться и делает своего дела.☝️.)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Бен Зопилой (раскрыть)
21 марта в 19:12
О том и речь)). Юмора не понял?).
SHMEL
SHMEL
21 марта в 19:10
Я бы их с Лёней Слуцким поставил на одну линию. Они действительно сейчас очень хороши.
112910415
112910415
21 марта в 19:06
силён, силён !
particular
particular ответ За адекватность (раскрыть)
21 марта в 18:51
У кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий...
Всё относительно... Хотелось бы не попадать в крайности изменчивости и непостоянства...
Приветствую, достопочтенный!
Futurista
Futurista
21 марта в 18:50
Химки вытащил Федун...
Capral
Capral
21 марта в 18:46, ред.
Черевченко- ЧУДОТРЕНЕР, и чудо делает!!!!!!!
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
21 марта в 18:45
Приветствую уважаемый! Тренерская доля. Сегодня ты успешен, тебя хвалят, ты гений тренерского цеха и готов к великим свершениям с клубом категории тот РПЛ. Возглавил топ, серия неудач, и вот ты уже физрук, твой уровень в лучшем случае "Химки" тренировать. И частенько бывает, что болельщики которые условно хвалили, пели дифирамбы и как манны небесной желали видеть главным в клубе, за который болеют, как-то об этом забывают и уже в первых рядах тех кто гнобит.
Сп62
Сп62
21 марта в 18:41
Теперь с Карпина переключились на Черевченко, плюс ещё Слуцкий, Федотов. А хозяева ищут тренеров за бугром.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
21 марта в 18:25
Да,это действительно так,из песни слов не выкинешь...с таким подбором игроков,делает не возможное.
Бен Зопилой
Бен Зопилой ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
21 марта в 18:19, ред.
Слуцкий раза в три больше Семака. Да что там - он даже больше Анчелотти! Хотя там разница минимальна, линейкой надо мерять...
Бен Зопилой
Бен Зопилой
21 марта в 18:15
Ну, положим, тренировать условный Краснодар он уже созрел.
Проблема в том, что перейдя туда, он станет условным Кононовым...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 марта в 18:09
Чудо не чудо но хороший специалист.
berda2003
berda2003
21 марта в 18:05
разве какой-то олич сравниться с Черевченко? всё ищем за бугром толще и длинней, приезжают карлики, да ещё и полусумасшедшие...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ STVA 1 (раскрыть)
21 марта в 17:50
Семак умён, но вег. Леонид хитёр, но к мясу не равнодушен). Вывод:
Леонид>Семака).
particular
particular
21 марта в 17:41
Тот случай, когда благоприятно сошлись звёзды, события, люди и обстоятельства...
Надо признать, что Черевченко - не гений, а Химки не потенциальный Бетис...
Сотрудничество достигло апогея успеха и не факт, что это продолжится бесконечно или повторится ещё раз в следующем сезоне 🤔
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 марта в 17:34
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1 29 / 594сегодня в 16:57
"""Это ещё раз о значимости тренера, тренерского штаба.
Это не философия Гинера, где тренер ничто)."""
Философия Гинера совсем иная. Он уважает тренерский труд ( всего у ЦСКА 5 тренеров за 20 лет), В Спартаке 15 за это же время. ( Федун оценивает вклад тренера в 10%)
Denfard
Denfard
21 марта в 17:33
Какой раз Брянское Динамо выходит в Первый дивизион и так печально заканчивает своё участие, что у нашей команды не так тренеры малограмотны или судьба такая стоит разобраться, что бы не повторялось. Даже с трансфером не справились и во всём я виню тренера СЛАБ,
Сергей Яценко
Сергей Яценко
21 марта в 17:32
ну а химки ведь неплохо так укрепились перед приходом Черевченко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 марта в 17:26
Мне очень нравится как Черевченко держится во время матчей. Он не вскакивает, не размахивает руками, не давит на судей. Ведет себя как достойный и уважаемый человек. Его эта уверенность передается команде и они никого не боятся. Как Химки нагнули Рубин Слуцкого - это чудо, чудо тренера Черевченко. Без вариантов лучший тренер РПЛ на сегодня.
Ironigor
Ironigor
21 марта в 17:25
Ну что тут скажешь, факты на лицо и на табло !!! Удачи Игорю !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 17:22
Тут с Семиным все согласятся. Химки действительно удивляют в хорошем смысле. Команда заиграла просто очень образцово. Не имея каких то супер игроков , команда тем не менее показывает очень результативную игру. Посмотрим , как сложатся у команды дела дальше, но сейчас команда явно на кураже и может преподнести еще не один и не два сюрприза.
Следим за Химками, ждем возобновления чемпионата.
Всем здоровья.
izrafel
izrafel
21 марта в 17:19
Ну вот это тот случай, когда звезды сошлись в одном месте...
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
21 марта в 17:18
Ну Леонид то тоже умен и это не физрук Семак)))
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 17:13
Скорее всего просто очень везёт.
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