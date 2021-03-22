Олег Иванов: «Не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ.
Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. Да, действующий чемпион оторвался на четыре очка от «Спартака» и на восемь от «Локомотива», «Сочи» и ЦСКА. Но на месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки — и конкуренты нагонят.
И ничего....никто и не догнал...))
Здесь уж зависит скорей не от тех кто гандикапит...а от тех кто догоняет...
А у тех своих "осечек" вагон и маленькая тележка...
И ничего....никто и не догнал...))
Здесь уж зависит скорей не от тех кто гандикапит...а от тех кто догоняет...
А у тех своих "осечек" вагон и маленькая тележка...