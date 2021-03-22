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Олег Иванов: «Не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла»

22 марта 2021, 10:18

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ.

Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. Да, действующий чемпион оторвался на четыре очка от «Спартака» и на восемь от «Локомотива», «Сочи» и ЦСКА. Но на месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки — и конкуренты нагонят.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
22 марта в 15:35
Я думаю, что всё решится в ближайшем туре.
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 марта в 14:24
Будет захватывающей осечками?
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 13:46
Интрига действительно не умерла-она подохла.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 13:43
О кей, "Зенит" имеет наибольшие шансы потерять очки в последней игре с "Тамбовом", но к этому моменту он уже примерит золотые медали. Теперь с посылом все в порядке?))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 12:28
По сути дела у "Зенита" осталось три игры с наибольшей возможностью потерять очки. Игра с нестабильным и пропускающим "Краснодаром", игра с "Химками" - надежда есть, команда проводит потрясающую серию и игра с "Локомотивом" - наибольшая вероятность. Игру с "Сочи", простите великодушно, все таки рассматривать не буду. Основных конкурентов, а именно "Спартак", ждет "Ростов", "Локомотив", "ЦСКА", пытающаяся спастись "Уфа" и те же "Химки". Как-то похлеще получается. Имеющегося запаса очков должно хватить. Жаль только, что в оставшейся части "Зенит" не сойдется с набравшим ход, удачно атакующем "Спартаком". Но по любому оставшаяся часть РПЛ будет очень захватывающей, борьба за второе место обещает быть запредельно жаркой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 12:22, ред.
Да были уже..."одна-две осечки"...с некоторыми (Рубин) аж по 2 раза....
И ничего....никто и не догнал...))

Здесь уж зависит скорей не от тех кто гандикапит...а от тех кто догоняет...
А у тех своих "осечек" вагон и маленькая тележка...
Навзир
Навзир
22 марта в 11:58
Интрига? Её изначально не было.
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 11:20
Интрига даже и не умирала....просто меняются команды...:)))
Бубнин
Бубнин
22 марта в 11:18
Олег демонстрирует недюжинные математические способности.
rubinovyi2
rubinovyi2
22 марта в 11:09
Одна-две осечки,и еще одна и вот Уфа чемпион...))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 марта в 10:57
Она еще жива.
sv_1969
sv_1969
22 марта в 10:56
Она в агонии
d_fincher
d_fincher
22 марта в 10:43
    ОПС
    ОПС
    22 марта в 10:21, ред.
    Рассуждай сначала о судьбе Уфы, а не о чемпионской гонке.
    izrafel
    izrafel
    22 марта в 10:20
    Интрига нет, если ее не загубят другие клубы...
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