Игнашевич: «Спасибо всем болельщикам „Торпедо“ за горячую поддержку»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о своем уходе из московского клуба.
Сегодня мы с ФК «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!
Спасибо всем болельщикам ФК «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение! Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-Лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания.
Удачи Сергею и в футболе , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.
Удачи Сергею и в футболе , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.