Игнашевич: «Спасибо всем болельщикам „Торпедо“ за горячую поддержку»

Бывший главный тренер «Торпедо» рассказал о своем уходе из московского клуба.

Сегодня мы с ФК «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!