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Игнашевич: «Спасибо всем болельщикам „Торпедо“ за горячую поддержку»

22 марта 2021, 12:38

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о своем уходе из московского клуба.

Сегодня мы с ФК «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!

Спасибо всем болельщикам ФК «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение! Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-Лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания.

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Все комментарии
shur
shur
22 марта в 17:05, ред.
...Иванов, Стрельцов, Воронин, Гершкович......гол Савичева( золото в Сеуле),
многоликая история одного из самых популярных клубов Москвы, обидно!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 марта в 13:55
Можно подумать, что болельщики его поддерживали.
oFANATo
oFANATo
22 марта в 13:17
Надо было Сергею ещё после прошлого чемпионата уходить.
Ironigor
Ironigor
22 марта в 13:02
Сергей поступил как настоящий Мужчина!!! Всё делал для развития команды, для выхода в РПЛ. Но увы руководство не смогло найти для достижения его целей выхода в РПЛ финансовой поддержки. Он своё дело делал и очень успешно. Но получилось то, что получилось!!! Тем не менее, жизнь продолжается и Сергей ещё только начинает свой путь в большом футболе . Я думаю у него всё получится, найдёт свой клуб для достижения своей мечты!!! Удачи и больших побед тебе Сергей !!! Всем добра!!!
STVA 1
STVA 1
22 марта в 12:58
Не срослось у Сергея... Удачи в другом клубе.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 12:48
Все верно. Если у команды нет цели выйти в РПЛ, какой смысл там прозябать. Многих конечно и ФНЛ устраивает, но думаю Сергей поступил правильно. Опыт приобрел, теперь можно о РПЛ подумать. Сначала можно и помощником, а там как пойдет. Надеюсь , рано или поздно Сергей вернется в ЦСКА , где провел многие плодотворные годы.
Удачи Сергею и в футболе , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.
1bear
1bear
22 марта в 12:41
ну что,понемногу набирается практики,как начинающий тренер...
...сейчас можно и вторым тренером куда-нибудь в премьер лигу
ОПС
ОПС
22 марта в 12:39
Спасибо, что старался, но одного старания мало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 12:39
Надо его в ЦСКА забирать!
ДСА
ДСА
22 марта в 12:39
Вот только в Премьер-Лигу Торпедо вряд ли выйдет
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