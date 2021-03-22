Б. Игнатьев: «У „Зенита“ огромный потенциал»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что «Зениту» еще не гарантирована победа в чемпионате России.
У «Зенита» огромный потенциал — и кадровый, и организационный. Но им никто не даст выиграть первое место просто так. Впереди у них игры с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом», «Уфой», которая борется за выживание, так что очки еще можно потерять несколько раз.
Данни,забивший 50% своих голов из офсайда,благодаря админресурсу,Семак,потерявший всякое уважение,когда ломанулся из Рубина в Зенит,за титулом перед футбольной пенсией,прекрасно понимая,что оголяет центр поля(потому и тренер из него такой получился,блистающий новыми гранями),Бухаров не сломался,а его сломали и я верю,что когда-нить мы узнаем всю правду его перехода в Зенит,и она будет не в пользу твоего клуба,Кокорин,если в Спартаке он прохлождался,то что интересно тогда он делал в Зените...
Булат и игроков не куют,сманивая из клубов, запредельными зарплатами,что еще раз потверждают "успехи" Зенита в Еврокубках.
Данни,забивший 50% своих голов из офсайда,благодаря админресурсу,Семак,потерявший всякое уважение,когда ломанулся из Рубина в Зенит,за титулом перед футбольной пенсией,прекрасно понимая,что оголяет центр поля(потому и тренер из него такой получился,блистающий новыми гранями),Бухаров не сломался,а его сломали и я верю,что когда-нить мы узнаем всю правду его перехода в Зенит,и она будет не в пользу твоего клуба,Кокорин,если в Спартаке он прохлождался,то что интересно тогда он делал в Зените...
Булат и игроков не куют,сманивая из клубов, запредельными зарплатами,что еще раз потверждают "успехи" Зенита в Еврокубках.
За 83-х летнюю историю встреч между клубами - "Сочи" 9 раз обыгрывал "Зенит"
...бывало и крупно...
07.05.1950
ПФК Сочи 4:0 Зенит
12.06.1948
ПФК Сочи 4:2 Зенит
За 83-х летнюю историю встреч между клубами - "Сочи" 9 раз обыгрывал "Зенит"
...бывало и крупно...
07.05.1950
ПФК Сочи 4:0 Зенит
12.06.1948
ПФК Сочи 4:2 Зенит
Как и многие другие,ломанувшиеся за титулами в Зенит,лучший клуб восточной Европы,гегемона РПЛ..))
А сколько игроков сгубили свои карьеры придя за титулами,а не за деньгами?
В сухом остатке,успехи Зенита в Еврокубках..)))
Как и многие другие,ломанувшиеся за титулами в Зенит,лучший клуб восточной Европы,гегемона РПЛ..))
А сколько игроков сгубили свои карьеры придя за титулами,а не за деньгами?
В сухом остатке,успехи Зенита в Еврокубках..)))
В Зенит стремятся за деньгами,а талантливые едут в Европу или в Рубин,где можно себя проявить,и не на лавке,за сумашедшие бабки.
Да и никто не запрещает Игнатьеву мечтать..))
В Зенит стремятся за деньгами,а талантливые едут в Европу или в Рубин,где можно себя проявить,и не на лавке,за сумашедшие бабки.
Да и никто не запрещает Игнатьеву мечтать..))
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О да, Сочи известный отнимальщик очков у Зенита :)))
_______________________
О да, Сочи известный отнимальщик очков у Зенита :)))
а продажный жерналюга переиначил - потенциал
наверное насмотрелся на потенцию джюбы
а продажный жерналюга переиначил - потенциал
наверное насмотрелся на потенцию джюбы