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Б. Игнатьев: «У „Зенита“ огромный потенциал»

22 марта 2021, 08:42

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что «Зениту» еще не гарантирована победа в чемпионате России.

У «Зенита» огромный потенциал — и кадровый, и организационный. Но им никто не даст выиграть первое место просто так. Впереди у них игры с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом», «Уфой», которая борется за выживание, так что очки еще можно потерять несколько раз.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
22 марта в 18:00
Это вне всяких сомнений! Зенит остается главным претендентом на титул. Но не все в их руках и ногах)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 марта в 14:20
Осталось спросить а ПФК СОЧИ существовал реально, ил виртуально? И создан он был для каких целей, любопытно бы узнать, но это коммерческая тайна, известная всем.
rubinovyi2
rubinovyi2
22 марта в 14:16
    lotsman
    lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 марта в 13:58
    А тогда интрига продолжится.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    22 марта в 13:24
    А если Спартак выиграет, а Химки не проиграют при норм судействе это более чем вероятно, то что тогда?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 марта в 13:23
    Ага...я тоже так частенько говорю...когда некоторые начинают кичиться своими титулами...)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    22 марта в 13:21
    А при самодержавии ещё и не то было, особо когда император всея Руси отдыхал на ривьере
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 марта в 12:18, ред.
    А что не так то ??
    За 83-х летнюю историю встреч между клубами - "Сочи" 9 раз обыгрывал "Зенит"
    ...бывало и крупно...
    07.05.1950
    ПФК Сочи 4:0 Зенит
    12.06.1948
    ПФК Сочи 4:2 Зенит
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    22 марта в 11:52
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      22 марта в 11:28
      Думаю что просто не будет!
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      22 марта в 11:13
        lotsman
        lotsman
        22 марта в 11:05, ред.
        С большей вероятностью судьба чемпионства определится в следующем туре. Если Ростов выиграет у Спартака, а Зенит у Химок.
        rubinovyi2
        rubinovyi2
        22 марта в 10:09
        Зря,все-одно Семак не возьмет в свой штаб...)))
        galem72
        galem72
        22 марта в 10:07
          makkie
          makkie
          22 марта в 09:50
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            22 марта в 09:41
            Улыбнула перспектива матча зенита с Сочи. Даже не смешно.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
            22 марта в 09:39
              Шуnя771
              Шуnя771
              22 марта в 09:12
              Какой потенциал? Конкретизировать могём?))
              Caniggia
              Caniggia
              22 марта в 09:03
                stavr74
                stavr74
                22 марта в 08:54
                  beefs
                  beefs
                  22 марта в 08:47
                    КЭТиК
                    КЭТиК
                    22 марта в 08:43
                    Потенциал есть, а как его использовать не знают.
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