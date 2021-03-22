Б. Игнатьев: «У „Зенита“ огромный потенциал»

Бывший тренер «Локомотива» считает, что «Зениту» еще не гарантирована победа в чемпионате России.

У «Зенита» огромный потенциал — и кадровый, и организационный. Но им никто не даст выиграть первое место просто так. Впереди у них игры с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом», «Уфой», которая борется за выживание, так что очки еще можно потерять несколько раз.