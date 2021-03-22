Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не финиширует в топ-4

1616439152

22 марта 2021, 21:52

Будущее главного тренера «Ювентуса» находится под вопросом.

Как сообщается, судьба итальянского специалиста решится в конце сезона. Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не займёт место в зоне Лиги чемпионов по итогам нынешней кампании. Кроме того, руководство «бьянконери» хочет видеть прогресс в игре клуба, чтобы убедиться, что Пирло сможет построить конкурентоспособную команду в будущем.

За 10 туров до окончания сезона в Серии А «Ювентус» занимает 3-е место, имея в своём активе 55 очков. Отставание туринского клуба от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.