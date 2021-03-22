ГлавнаяНовости

Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не финиширует в топ-4

22 марта 2021, 21:52

Будущее главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло находится под вопросом.

Как сообщается, судьба итальянского специалиста решится в конце сезона. Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не займёт место в зоне Лиги чемпионов по итогам нынешней кампании. Кроме того, руководство «бьянконери» хочет видеть прогресс в игре клуба, чтобы убедиться, что Пирло сможет построить конкурентоспособную команду в будущем.

За 10 туров до окончания сезона в Серии А «Ювентус» занимает 3-е место, имея в своём активе 55 очков. Отставание туринского клуба от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.

Все новости
СлухиФонсека может возглавить «Кристал Пэлас»
Вчера, 12:13 Комментарии1
СлухиТерри может возглавить «Шеффилд»
Вчера, 09:35 Комментарии3
Будущий тренер «Баварии». Талант с причудами по пути в Мюнхен
03 апреляВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии2
Слухи«Шеффилд» может предложить пост главного тренера Блессину
02 апреля Комментарии1
Лёва не уволят из сборной Германии до Евро
01 апреля Комментарии4
Слухи«Боруссия» М хочет пригласить Хюттера на пост главного тренера
01 апреля Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
23 марта в 10:12
Вся беда в том , что его то и заменить собственно не кем на сегодня! Единственный это Макс , но он вряд ли вернётся после того как с ним поступили. Но это уже проблема и большая ошибка руководства . То что Пирло не готов и не потянет было ясно ещё в самом начале после первых 2-3 матчей. Он хороший парень, но взялся нести груз , который ему не по силам. То что был уволен Сарри - это правильное и разумное решение, а вот поставив на его место Пирло - это была фатальная ошибка и странно как мог Аньели это допустить.
Bom Bom
Bom Bom
23 марта в 09:54
Не хотелось бы возвращения в доконтевскую эру)
112910415
112910415
23 марта в 09:06
чем скромнее задача, тем проще её выполнение !
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 08:35
Про чемпионство уже не думают. Все мысли направлены на попадание в топ-4.

Пирло нужно самому ухидить, пока в Ювентусе 37-летний баласт, хороших результатов ждать не стоит
Альфамен
Альфамен ответ Медив (раскрыть)
23 марта в 06:02
Интересно вы мыслите когда речь касается о команде за которую болеете...так Лемпарда увилили не после того сезона,про который вы говорите,а про тот,где он не одну сотню миллионов освоил и толку ноль,пришел настоящий тренер Тухель и сразу все заработало.Теперь про Юве,он находится не на четвергом,а на третьем месте и состав у него ужасный,опытные сдали,а молодые в сложных условиях не смогли прогрессировать.Через год после чемпионства???Ну это на каком Челси месте шел в текущем чемпионате,когда этих тренеров снимали???
An Jo
An Jo
23 марта в 05:59
топ-4?! после 9-ти лет топ-1?!??! да на х%; такой тренеришко.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 01:32
Железно остаётся значит. Как говорил мой сын в детстве, - леХкотЬня Папа !!!
dzvinka
dzvinka
23 марта в 01:20
да ну куда... только же начал, такого не должно случится. И Рон чтобы там подольше оставался)))
dimagas2
dimagas2
23 марта в 00:27, ред.
В 4-ку попатсь это не прям сверзадача,думаю реально.тем более конкурент кто там кризисное Наполи и невнятная Рома с переломанным Миланом,скажем так Аталанта и прИнтер выглядят солиднее ,но со соими тараканами.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 марта в 23:44
Его уже сейчас можно уволить
Медив
Медив ответ Caniggia (раскрыть)
22 марта в 23:17
Не стоит ставить в один ряд Лэмпарда, который в первом своем сезоне, без трансферов, введя в состав четыре человека из академии, попал в четверку. И Пирло, который бывшего чемпиона скатил на четвертое место.
Лэмпарду просто не повезло, что это Челси. Тут и тренеров через год после чемпионства регулярно снимают... А вон Сульшер лажает раз за разом и норм. Любого тренера Челси, за влет Лейпцигу отправили бы сразу в дальний путь
makkie
makkie
22 марта в 22:52
Соломатин: «ЦСКА в России — это как „Ювентус“ в Италии»

Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не финиширует в топ-4

__________________________________

Далеко Ювентусу до цска...
Ганчаренко уже уволен, а Пирло до сих пор на своём месте?
Догоняй армейцев, старая Синьора :)))
Сантус
Сантус
22 марта в 22:37
Я сомневаюсь в ближайшем будущем Пирло в Ювэ.При всех дифирамбах Аньели,при рассказах про новый проект,в начале пути к которому они находятся,итальянцы пишут о том как орали друг на друга в раздевалке после последней игры президент и Пирло.Если это началось,просто так не закончится.Не исключу что при хорошей мине боссы Старушки уже ищут варианты.А про четверку это так,для пипла...
Qatar Airways
Qatar Airways
22 марта в 22:24
Ну...Ювентус финиширует в топ-4. Но оставить при этом Пирло - очередная ошибка руководства. Когда вообще эти эксперименты закончатся? Анри, Пирло, Семак...Найти "нового Гвардиолу" все хотят, но такое бывает раз на миллион. Пусть стажируются в низших лигах, набираются опыта, а потом, если проявят себя, уже можно и в клуб посерьёзнее приглашать.
Попытки сэкономить приводят весьма к плачевным результатам. Уж коли есть деньги платить игрокам десятки миллионов, то неужели на качественного тренера нет даже чуть меньшей суммы?
Мафиёзник
Мафиёзник
22 марта в 22:23
Да уж, подпортили мужику карьеру тренера горе-руководители. Сидел бы в молодёжи, набрался опыта.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 22:22
Похоже, условия поставили максимально простые для Пирло. Даже пропусти вперед себя "Интер", "Аталанту" и "Милан" Пирло может сохранить для себя пост главного тренера, если его не опередят нестабильные "Лацио", "Рома" или "Наполи". При составе "Ювентуса" занять пятое место будет не просто неудачей, а настоящим позором, который туринские болельщики просто не поймут. Даже с текущими проблемами попасть в четверку для "Ювентуса" вполне выполнимая задача.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 марта в 22:16
Значит будет уволен.
Caniggia
Caniggia
22 марта в 22:15
Пока что не очень у бывших легенд в тренерстве получается. Лэмпард, вот и Пирло на очереди.
Agamaga........
Agamaga........
22 марта в 22:12
Кто-то мажет 69 штрафных, а виноват Пирло?
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 22:03
Арсенал и Милан Когда-то также начали своё падение...Сначала наше место только 1-ое, потом в ЛЧ бы попасть и пошло-поехало...
Ozabot
Ozabot
22 марта в 22:03
«Ювентус» сильный клуб, хоть и пошатнувшийся. Поэтому задача вполне реальная, а где сами не смогут, там конкуренты помогут. Хотя, тут надо ждать игры против «Аталанты», «Милана» и «Наполи», чтобы что-то говорить.
Но вот сможет ли Пирло в следующем сезоне дохромать до зоны ЛЧ?
shlomo
shlomo
22 марта в 22:02
Ну уже так даже......уже в четверку???? ...лихо....
David Young
David Young
22 марта в 21:59
Значит Пирло не будет уволен.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 марта в 21:58
Футбол и страна в кризисе. И Пирло не поможет. Но Ювентус останется в четверке, мое мнение,если это сильно порадует болельщиков в такой ситуации.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
22 марта в 21:55
гнать этого физрука
Иван Тасминский
Иван Тасминский
22 марта в 21:53
как и Моуриньо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100