Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не финиширует в топ-4

Будущее главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло находится под вопросом.
Как сообщается, судьба итальянского специалиста решится в конце сезона. Пирло будет уволен из «Ювентуса», если клуб не займёт место в зоне Лиги чемпионов по итогам нынешней кампании. Кроме того, руководство «бьянконери» хочет видеть прогресс в игре клуба, чтобы убедиться, что Пирло сможет построить конкурентоспособную команду в будущем.
За 10 туров до окончания сезона в Серии А «Ювентус» занимает 3-е место, имея в своём активе 55 очков. Отставание туринского клуба от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.
Попытки сэкономить приводят весьма к плачевным результатам. Уж коли есть деньги платить игрокам десятки миллионов, то неужели на качественного тренера нет даже чуть меньшей суммы?
Попытки сэкономить приводят весьма к плачевным результатам. Уж коли есть деньги платить игрокам десятки миллионов, то неужели на качественного тренера нет даже чуть меньшей суммы?