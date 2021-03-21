«Шеффилд» предложит Йокановичу должность главного тренера

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21 марта 2021, 14:42

«Шеффилд Юнайтед» хочет пригласить на пост главного тренера , сообщает The Sun.

Недавно клуб отправил в отставку Криса Уайлдера. С большой долей вероятности «клинки» покинут АПЛ по итогам сезона, на данный момент команда отстает от 17-го места на 14 очков. В «Шеффилде» считают, что сербский специалист сможет за один сезон вернуть клуб в Премьер-Лигу.

Йоканович, ныне тренирующий катарскую «Аль-Гарафу», имеет опыт работы с английскими клубами — ранее он возглавлял «Уотфорд» и «Фулхэм».

Контракт Славиши с катарским клубом истекает 30 июня.