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Дешам: «Сейчас сборная Украины — не та команда, которую мы обыграли 7:1»

24 марта 2021, 04:50
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор — хорошая новость. Кто-то сыграет завтра (Прим. — в среду), кто-то — в воскресенье в Казахстане, а кто-то — в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я ещё не решил. Мы думаем только об Украине.

Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7: 1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. Это хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. «Сине-жёлтые» победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру.

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Все комментарии
minai
minai
24 марта в 09:30
Уважительно-хвалебные речи в адрес противника, у которого нет шансов. Так всегда делается в преддверии матча.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 05:45
Французы победят в любом случае.
mihaluch
mihaluch
24 марта в 05:29
Будет упорный матч.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 марта в 05:15
    ОПС
    ОПС
    24 марта в 04:52
    Такого счета точно не будет.
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