Дешам: «Сейчас сборная Украины — не та команда, которую мы обыграли 7:1»

Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор — хорошая новость. Кто-то сыграет завтра (Прим. — в среду), кто-то — в воскресенье в Казахстане, а кто-то — в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я ещё не решил. Мы думаем только об Украине.

Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7: 1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. Это хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. «Сине-жёлтые» победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру.