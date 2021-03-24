Шевченко: «Мы, безусловно, сделали выводы после 1:7 с Францией»

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Франции в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Безусловно, мы сделали выводы после прошлого матча [с Францией со счётом 1:7]. Прежде всего, теперь мы играем официальный матч, а это будет совсем другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, тренера, игроков. Они не просто так стали чемпионами мира, имеют хороший состав. Мы серьёзно готовимся к этому поединку, у нас есть план на игру.

Есть потери — несколько травмированных. Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артём Беседин — мы рассчитывали на этих футболистов, но в связи с травмами они не готовы играть. Под вопросом также Андрей Ярмоленко. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определённые задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы впервые проведём три официальных матча подряд. В этом тоже есть своя сложность. Но, несмотря на это, мы с хорошим настроением готовимся к поединку.