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Шевченко: «Мы, безусловно, сделали выводы после 1:7 с Францией»

24 марта 2021, 05:57
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Франции в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Безусловно, мы сделали выводы после прошлого матча [с Францией со счётом 1:7]. Прежде всего, теперь мы играем официальный матч, а это будет совсем другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, тренера, игроков. Они не просто так стали чемпионами мира, имеют хороший состав. Мы серьёзно готовимся к этому поединку, у нас есть план на игру.

Есть потери — несколько травмированных. Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артём Беседин — мы рассчитывали на этих футболистов, но в связи с травмами они не готовы играть. Под вопросом также Андрей Ярмоленко. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определённые задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы впервые проведём три официальных матча подряд. В этом тоже есть своя сложность. Но, несмотря на это, мы с хорошим настроением готовимся к поединку.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ SHMEL (раскрыть)
24 марта в 08:58
То ли ещё будет!
Futurista
Futurista
24 марта в 08:54, ред.
И французы теперь играют официальный матч и у них будет совсем другая концентрация...
SHMEL
SHMEL
24 марта в 08:10
Да, знатно тогда получили по щам...
beefs
beefs
24 марта в 06:34
Смотрите, чтобы французы не испортили настроение...
ОПС
ОПС
24 марта в 06:01
Посмотрим в матче.
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