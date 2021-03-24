«Милан» пока не собирается продлевать контракт с братом Доннаруммы

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24 марта 2021, 12:20

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» пока не планирует продлевать контракт с голкипером .

Действующий договор рассчитан до июня 2021 года. Напомним, что Антонио — старший брат основного голкипера команды .

Вероятнее всего, «Милан» будет учитывать вопрос о продлении контракта с Антонио, когда будет вести переговоры о пролонгации с Джанлуиджи.