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«Милан» пока не собирается продлевать контракт с братом Доннаруммы

24 марта 2021, 12:20

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» пока не планирует продлевать контракт с голкипером Антонио Доннаруммой.

Действующий договор рассчитан до июня 2021 года. Напомним, что Антонио — старший брат основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Вероятнее всего, «Милан» будет учитывать вопрос о продлении контракта с Антонио, когда будет вести переговоры о пролонгации с Джанлуиджи.

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David Young
David Young ответ ДАША Д (раскрыть)
24 марта в 12:28
Вряд ли это даже отчасти когда-либо будет иметь место. Именно финансовые аппетиты Джанлуиджи и его агента неоднократно становились камнем преткновения на пути действительно отличных отношений между вратарём и клубом за который он играет уже давно.

Вообще тут может как быть ситуация сходная с отношениями между Месси и Барселоной, так и расставание ввиду неудовлетворения финансовой стороной вопроса, думаю скорее всего второе, так как слишком много на это намекает, и продолжается так уже давно. Не хотелось бы, но силком удерживать, либо же "закармливать" огромными суммами, да ещё и регулярно - это тоже не особо хороший вариант.
ДАША Д
ДАША Д
24 марта в 12:24
Ему зарплату вообще брат может платить.
Василий 50
Василий 50
24 марта в 12:22
Кому он нужен?
David Young
David Young
24 марта в 12:22
В отличии от младшего брата он особо важной роли не играет. В принципе логично будет расстаться в случае расставания с Джанлуиджи.
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