«Милан» пока не собирается продлевать контракт с братом Доннаруммы

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» пока не планирует продлевать контракт с голкипером Антонио Доннаруммой.
Действующий договор рассчитан до июня 2021 года. Напомним, что Антонио — старший брат основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.
Вероятнее всего, «Милан» будет учитывать вопрос о продлении контракта с Антонио, когда будет вести переговоры о пролонгации с Джанлуиджи.
Вообще тут может как быть ситуация сходная с отношениями между Месси и Барселоной, так и расставание ввиду неудовлетворения финансовой стороной вопроса, думаю скорее всего второе, так как слишком много на это намекает, и продолжается так уже давно. Не хотелось бы, но силком удерживать, либо же "закармливать" огромными суммами, да ещё и регулярно - это тоже не особо хороший вариант.
Вообще тут может как быть ситуация сходная с отношениями между Месси и Барселоной, так и расставание ввиду неудовлетворения финансовой стороной вопроса, думаю скорее всего второе, так как слишком много на это намекает, и продолжается так уже давно. Не хотелось бы, но силком удерживать, либо же "закармливать" огромными суммами, да ещё и регулярно - это тоже не особо хороший вариант.