ГлавнаяНовости

Далот: «Если мы выиграем оставшиеся матчи, „Милан“ станет чемпионом»

24 марта 2021, 16:30

Защитник «Милана» Диогу Далот, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о шансах «россонери» на чемпионство в нынешнем сезоне. «Милан» отстаёт от лидирующего «Интера» на 6 очков.

Если мы выиграем 10 оставшихся игр до конца сезона, мы выиграем Скудетто. Но мы знаем, что это вызов для нас. Нам нужно рассчитывать на то, что другие команды будут терять очки, и это даст нам шанс на чемпионство. Мы все знаем, что основная цель клуба — получить место в Лиге чемпионов, но мы хотим мечтать о большем.

Все новости
Гвардиола: «УЕФА и ФИФА убивают игроков»
Сегодня, 11:01 Комментарии6
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
24 марта в 21:17
«Интер» по-любому будет где-то терять очки. И если каким-то чудом выдрать победу во всех матчах, то вполне можно стать чемпионом.
Но вот получится ли выиграть все 10 матчей, учитывая, что будут игры с «Аталантой» и «Ювентусом»?
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 20:19
Нереальная задача
sv_1969
sv_1969
24 марта в 18:35
Хлопотно это)
David Young
David Young
24 марта в 17:01
Нужно стремиться к этому, выиграть Серию A - всё ещё достижимая задача для Милана, хотя и очень трудная. Но в любом случае нужно играть как можно лучше и стараться выигрывать в каждом матче.
mihaluch
mihaluch
24 марта в 17:00
Выиграть 10 игр подряд это фантастика.
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 16:59
Ключевое слово: ЕСЛИ...
Байкал-38
Байкал-38
24 марта в 16:33
Хорошо, что верит, но глупо, что говорит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100