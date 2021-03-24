Далот: «Если мы выиграем оставшиеся матчи, „Милан“ станет чемпионом»

Защитник «Милана» , права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о шансах «россонери» на чемпионство в нынешнем сезоне. «Милан» отстаёт от лидирующего «Интера» на 6 очков.

Если мы выиграем 10 оставшихся игр до конца сезона, мы выиграем Скудетто. Но мы знаем, что это вызов для нас. Нам нужно рассчитывать на то, что другие команды будут терять очки, и это даст нам шанс на чемпионство. Мы все знаем, что основная цель клуба — получить место в Лиге чемпионов, но мы хотим мечтать о большем.