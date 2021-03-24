Легенда «Манчестер Юнайтед» Батт покинул клуб после 9 лет работы

Никки Батт ушел с поста главы отдела развития первой команды «Манчестер Юнайтед».
Бывший полузащитник МЮ уходит после девяти лет работы на различных должностях в клубе. Батт дал комментарий официальному сайту клуба:
Я уже знаю по своим игровым дням, как трудно покинуть «Манчестер Юнайтед», но мне кажется, что это подходящий момент для нового профессионального вызова, и я с нетерпением жду возможности изучить возможности, основанные на большом опыте, который я получил здесь за последние девять лет.
В качестве игрока Батт провёл за МЮ 387 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.