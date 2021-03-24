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Легенда «Манчестер Юнайтед» Батт покинул клуб после 9 лет работы

24 марта 2021, 22:55

Никки Батт ушел с поста главы отдела развития первой команды «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник МЮ уходит после девяти лет работы на различных должностях в клубе. Батт дал комментарий официальному сайту клуба:

Я уже знаю по своим игровым дням, как трудно покинуть «Манчестер Юнайтед», но мне кажется, что это подходящий момент для нового профессионального вызова, и я с нетерпением жду возможности изучить возможности, основанные на большом опыте, который я получил здесь за последние девять лет.

В качестве игрока Батт провёл за МЮ 387 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 марта в 07:31
Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 23:04
Удачи на новом месте...
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