«Реал» надеется сэкономить 15 млн евро, продав Бэйла этим летом

Мадридский «Реал» надеется сэкономить 15 миллионов евро, продав Гарета Бэйла этим летом.
El Confidencial сообщает, что клубу придется выплатить валлийскому вингеру полную зарплату в следующем сезоне, если только им не удастся продать его в ближайшее трансферное окно.
Бэйл, в настоящее время находящийся на правах аренды в «Тоттенхэме», имеет еще один сезон, оставшийся по его контракту в Мадриде.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заменит Бэйла на форварда, которым интересовался «Зенит».
Бэйл в "Реале" остаётся...
Кто же его купит или возьмёт в аренду,
зная его КПД в "Реале", за крайние годы,
а теперь ещё узнав,
что он и "шпорам" не нужен...
Бэйл в "Реале" остаётся...
Кто же его купит или возьмёт в аренду,
зная его КПД в "Реале", за крайние годы,
а теперь ещё узнав,
что он и "шпорам" не нужен...