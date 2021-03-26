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«Реал» надеется сэкономить 15 млн евро, продав Бэйла этим летом

26 марта 2021, 08:15

Мадридский «Реал» надеется сэкономить 15 миллионов евро, продав Гарета Бэйла этим летом.

El Confidencial сообщает, что клубу придется выплатить валлийскому вингеру полную зарплату в следующем сезоне, если только им не удастся продать его в ближайшее трансферное окно.

Бэйл, в настоящее время находящийся на правах аренды в «Тоттенхэме», имеет еще один сезон, оставшийся по его контракту в Мадриде.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заменит Бэйла на форварда, которым интересовался «Зенит».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 09:42
Бэйл не продаётся,
Бэйл в "Реале" остаётся...

Кто же его купит или возьмёт в аренду,
зная его КПД в "Реале", за крайние годы,
а теперь ещё узнав,
что он и "шпорам" не нужен...
112910415
112910415
26 марта в 09:02
трудно продать такого своеобразного
izrafel
izrafel
26 марта в 08:59
Интересно... а кто его купит такого????
mihaluch
mihaluch
26 марта в 08:40
Если Бейл посмеет продастся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 08:19
Дожили,Реал экономит!
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