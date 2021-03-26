«Реал» надеется сэкономить 15 млн евро, продав Бэйла этим летом

1616735720

26 марта 2021, 08:15

Мадридский «Реал» надеется сэкономить 15 миллионов евро, продав этим летом.

El Confidencial сообщает, что клубу придется выплатить валлийскому вингеру полную зарплату в следующем сезоне, если только им не удастся продать его в ближайшее трансферное окно.

Бэйл, в настоящее время находящийся на правах аренды в «Тоттенхэме», имеет еще один сезон, оставшийся по его контракту в Мадриде.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заменит Бэйла на форварда, которым интересовался «Зенит».