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«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Сульшеру новый контракт

25 марта 2021, 14:15

Оле-Гуннар Сульшер продолжит работать в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «красные дьяволы» готовы предложить норвежскому специалисту новый контракт. На данном этапе руководство клуба не переживает, что наставник ещё не выиграл ни одного трофея у руля МЮ. Боссы «Манчестер Юнайтед» считают, что команда уже добились достаточного прогресса как на поле, так и за его пределами.

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Все комментарии
Rizo1
Rizo1
25 марта в 18:56
Это явно на радость Виталику)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 марта в 16:50
Пусть обеспечит 2-3 место и выиграет ЛЕ для начала
hoper
hoper
25 марта в 14:55
Иными словами Манчестер Юнайтед попытается побить рекорд Ливерпуля ,тридцать лет без чемпионства и установить новый рекорд - тридцать лет без трофеев.Оле Гуннар Бестрофейный как никто может в этом преуспеть
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 14:29
Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года, возникает вопрос:
Зачем торопиться...?!

Можно подумать, что команды выстроились в очередь, чтобы пригласить Сульшера!

Не успеет команда более-менее заиграть, как главному тренеру очередное продление контракта, и это уже стало не очень хорошей традицией во многих командах...
Сульшер с такой командой как МЮ - ничего ещё не выиграл и неизвестно выиграет ли вообще что-то. Но уже продлевают контракт. Лишая его стимула работать, добиваться результата, выигрывать трофеи... А зачем?! Если контракт и так готовы продлить...
Валерий Фролов
Валерий Фролов
25 марта в 14:27
Странный подход к турниру(
Ironigor
Ironigor
25 марта в 14:21
Всё правильно, пусть работает!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
25 марта в 14:19
Это их дело
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 14:17
Может так и надо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 14:17
Раз есть результаты,то можно и продлевать!
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