«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Сульшеру новый контракт

Оле-Гуннар Сульшер продолжит работать в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, «красные дьяволы» готовы предложить норвежскому специалисту новый контракт. На данном этапе руководство клуба не переживает, что наставник ещё не выиграл ни одного трофея у руля МЮ. Боссы «Манчестер Юнайтед» считают, что команда уже добились достаточного прогресса как на поле, так и за его пределами.
Зачем торопиться...?!
Можно подумать, что команды выстроились в очередь, чтобы пригласить Сульшера!
Не успеет команда более-менее заиграть, как главному тренеру очередное продление контракта, и это уже стало не очень хорошей традицией во многих командах...
Сульшер с такой командой как МЮ - ничего ещё не выиграл и неизвестно выиграет ли вообще что-то. Но уже продлевают контракт. Лишая его стимула работать, добиваться результата, выигрывать трофеи... А зачем?! Если контракт и так готовы продлить...
Зачем торопиться...?!
Можно подумать, что команды выстроились в очередь, чтобы пригласить Сульшера!
Не успеет команда более-менее заиграть, как главному тренеру очередное продление контракта, и это уже стало не очень хорошей традицией во многих командах...
Сульшер с такой командой как МЮ - ничего ещё не выиграл и неизвестно выиграет ли вообще что-то. Но уже продлевают контракт. Лишая его стимула работать, добиваться результата, выигрывать трофеи... А зачем?! Если контракт и так готовы продлить...