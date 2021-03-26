Бэмфорд: «Усман Дембеле болеет за „Лидс“»

Форвард «Лидса» заявил, что нападающий «Барселоны» является болельщиком английской команды.

Мелье недавно сказал, что ему нужна моя футболка, а также майка Кельвина Филлипса.

Я не мог понять, зачем ему они потребовались. Иллан признался, что они для Усмана Дембеле. Я очень удивился, а оказалось, что Усман — фанат «Лидса» и смотрит почти каждую нашу игру.

Дембеле же передал мне в ответ свою футболку.