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Бэмфорд: «Усман Дембеле болеет за „Лидс“»

26 марта 2021, 19:26

Форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд заявил, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле является болельщиком английской команды.

Мелье недавно сказал, что ему нужна моя футболка, а также майка Кельвина Филлипса.

Я не мог понять, зачем ему они потребовались. Иллан признался, что они для Усмана Дембеле. Я очень удивился, а оказалось, что Усман — фанат «Лидса» и смотрит почти каждую нашу игру.

Дембеле же передал мне в ответ свою футболку.

Недавно мы рассказывали о кумирах известных футболистов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
26 марта в 20:30
Действительно! Болеет и пусть)
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 20:19
Как обычно, негры брешут.
Вoлхв
Вoлхв
26 марта в 20:12
Ну у каждого свои любимые клубы...
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 19:48
Проблемы в "Барселоне"...
Ищет команду, которая его пригласит?
shlomo
shlomo
26 марта в 19:27
Ну и что...это не криминал...
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