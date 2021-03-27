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Появились фотографии новой домашней формы «Барселоны»

27 марта 2021, 09:47

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.

Новая форма сохранила оригинальные цвета, однако дизайн претерпел некоторые изменения.

Появились фотографии новой домашней формы «Барселоны»
Ранее были показаны фотографии новой резервной формы «Барсы».

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Все комментарии
David Young
David Young
27 марта в 15:57
Выглядит так себе. Как будто часть футболки была добавлена.
3ton
3ton
27 марта в 15:56
А можно играть в одной форме ,а не менять ее каждый сезон )))
Верните обычную форму с толстыми полосками)
Giriilou
Giriilou
27 марта в 13:24
Чисто из остатков прошлой пошили походу) А вообще, было б интересно увидеть какие-то дизайнерские решения в пошиве формы и всякие интересные коллаборации, это бы увеличило продажи уж точно. Например, футболки свободного кроя: оно и в моде, да и играть в них норм, или лимитировпнные серии с известными знаменитостями - болельщиками или бывшими игроками на принте. Оно и оригинально, и коллекционерам кайф, и просто повод вспомнить что-то из истории клуба.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
27 марта в 10:04
Дизайн не какой!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 марта в 09:55
В этот раз однозначно НЕТ !
GrimlocK
GrimlocK
27 марта в 09:54
так себе дизайн
Cympak-05
Cympak-05
27 марта в 09:48
Не лучший дизайн
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