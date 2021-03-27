В Сети появились фотографии новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.
Новая форма сохранила оригинальные цвета, однако дизайн претерпел некоторые изменения.
Ранее были показаны фотографии новой резервной формы «Барсы».
В Сети появились фотографии новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.
Новая форма сохранила оригинальные цвета, однако дизайн претерпел некоторые изменения.
Ранее были показаны фотографии новой резервной формы «Барсы».
Верните обычную форму с толстыми полосками)
Верните обычную форму с толстыми полосками)