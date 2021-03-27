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Бышовец: «Я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами»

27 марта 2021, 15:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словенией.

Я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами. У нас есть достаточно преимуществ, чтобы добиться победы, даже тот факт, что мы подходим к этому матчу в более оптимальном физическом состоянии нежели соперник, который провел более энергозатратный матч. Это будет решающим фактором.

В прошлом матче словенцы выбрали тактику, которая себя оправдала. Проблемы сегодня могут возникнуть только в том, что предсказуемо словенцы будут играть также близко, как в матче с хорватами. Словенская оборона выдержала непростые задачи, которые перед ней ставил соперник. А нам необходимо сегодня в позиционной атаке на градусы повышать в креативности и непредсказуемости.

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Все комментарии
minai
minai
27 марта в 15:53
Оптимизировать можно в 2-х случаях: 1. Ты не смотрел игру с Мальтой. 2.Ты топишь за Словению.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 марта в 15:32
Сборная России предсказуема тоже. В сборной Словении есть игроки, которые годами в РПЛ.
Интересно, какие выводы сделает сборная после Мальты. Тот самый случай, когда левое полушарие верит в положительный исход, правое нет.
Осталось ждать недолго.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 15:23
Видимо, когда мозги высыхают от старости, люди всё чаще улыбаются и становятся всё бОльшими оптимистами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 15:23
Толик оптимистом стал.
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