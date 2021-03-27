Бышовец: «Я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 2-го тура квалификации ЧМ -2022 между Россией и Словенией.

Я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами. У нас есть достаточно преимуществ, чтобы добиться победы, даже тот факт, что мы подходим к этому матчу в более оптимальном физическом состоянии нежели соперник, который провел более энергозатратный матч. Это будет решающим фактором.

В прошлом матче словенцы выбрали тактику, которая себя оправдала. Проблемы сегодня могут возникнуть только в том, что предсказуемо словенцы будут играть также близко, как в матче с хорватами. Словенская оборона выдержала непростые задачи, которые перед ней ставил соперник. А нам необходимо сегодня в позиционной атаке на градусы повышать в креативности и непредсказуемости.