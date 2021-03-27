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Корнеев: «Хотелось бы сегодня увидеть победу сборной России»

27 марта 2021, 14:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словенией.

Жду, что от игры к игре наша сборная будет лучше и лучше. Хотелось бы сегодня увидеть победу. На данный момент это главенствует над всем остальным, может быть, даже над содержанием игры.

Словения — серьезный соперник, и все будет зависеть от каких-то мелких полумоментов. Самое главное — сыграть компактно и использовать свои шансы. Сейчас нельзя сказать, что Россия является исключительно фаворитом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 16:30
Хотелось бы увидеть уверенную победу сегодня
VAN ARM
VAN ARM
27 марта в 14:52
это не смешная шутка)))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
27 марта в 14:43
Сборная своей игрой сама кинула семя сомнения в благодатную почву. Урожай будет богатым.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 14:36
"Вы можете хотеть чего угодно и сколько угодно, но победит сегодня Словения!" - примерно так бы ответил на желание Корнеева, Златко Захович, который нечто подобное изрекал перед стыками и в 2009-м и перед сегодняшней игрой. Тогда все его "дерзкие" вбросы оправдались на 100%. А дальше думаем сами.
asraeil
asraeil
27 марта в 14:23
Всем этого хочется
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 14:16
Будем надеяться и верить в победу сборной России.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 14:10
Вопросы конечно есть,но победа должна быть
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