Корнеев: «Хотелось бы сегодня увидеть победу сборной России»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч 2-го тура квалификации ЧМ -2022 между Россией и Словенией.

Жду, что от игры к игре наша сборная будет лучше и лучше. Хотелось бы сегодня увидеть победу. На данный момент это главенствует над всем остальным, может быть, даже над содержанием игры.

Словения — серьезный соперник, и все будет зависеть от каких-то мелких полумоментов. Самое главное — сыграть компактно и использовать свои шансы. Сейчас нельзя сказать, что Россия является исключительно фаворитом.