Корнеев: «Хотелось бы сегодня увидеть победу сборной России»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словенией.
Жду, что от игры к игре наша сборная будет лучше и лучше. Хотелось бы сегодня увидеть победу. На данный момент это главенствует над всем остальным, может быть, даже над содержанием игры.
Словения — серьезный соперник, и все будет зависеть от каких-то мелких полумоментов. Самое главное — сыграть компактно и использовать свои шансы. Сейчас нельзя сказать, что Россия является исключительно фаворитом.