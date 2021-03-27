Дм. Черышев: «Не стоит сравнивать игру с Мальтой с предстоящим матчем»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ -2022 против команды Словении.

Мы сейчас очень любим унижать нашу сборную: «Вот, обыграли слабого соперника, но играли очень плохо». Да, мы играли против несильного соперника, но команда выиграла. Возможно, небольшой недостаток настроя был на эту игру. Сейчас будет сильный соперник, тренерский штаб уже иначе будет готовиться к матчу, настрой будет иной. Не стоит сравнивать игру с Мальтой с предстоящим матчем. Я даже не думаю о переживаниях про более сильного соперника, все ребята понимают, что за соперник их ждет. Сейчас надо поддержать нашу национальную сборную. Победы точно будут!