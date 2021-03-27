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Дм. Черышев: «Не стоит сравнивать игру с Мальтой с предстоящим матчем»

27 марта 2021, 12:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении.

Мы сейчас очень любим унижать нашу сборную: «Вот, обыграли слабого соперника, но играли очень плохо». Да, мы играли против несильного соперника, но команда выиграла. Возможно, небольшой недостаток настроя был на эту игру. Сейчас будет сильный соперник, тренерский штаб уже иначе будет готовиться к матчу, настрой будет иной. Не стоит сравнивать игру с Мальтой с предстоящим матчем. Я даже не думаю о переживаниях про более сильного соперника, все ребята понимают, что за соперник их ждет. Сейчас надо поддержать нашу национальную сборную. Победы точно будут!

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jobss
jobss ответ zly43rus (раскрыть)
27 марта в 13:08
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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 марта в 13:04
Никто никого не унижает, а говорят так как есть:когда молодцы- тогда молодцы, а когда Мальта нас носом по газону возит, это не есть гуд и об этом нужно говорить.
zly43rus
zly43rus
27 марта в 13:03
почему за К.Роналду очков не начислили за игру в среду?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
27 марта в 12:58
Победы точно будут!(с)
Конечно будут! Над Мальтой, дома))).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 12:55
С Мальтой была разминка!
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