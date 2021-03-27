Семак: «Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно»

Бывший капитан сборной России, а ныне главный тренер «Зенита» , прокомментировал предстоящий матч 2-го тура отбора к ЧМ -2022 Россия — Словения.

Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию — достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной. С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. Может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо, что позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

Матч Мальта — Россия? Не думаю, что стоит как-то оценивать игру нашей сборной с Мальтой в преддверии сегодняшней встречи со Словенией. Это был первый матч, плюс психологически не так уж просто было к нему готовиться. Сейчас будет абсолютно другая история, другая игра. Главное же по итогам встречи с Мальтой, что есть три очка после выездного матча. Ну а сейчас все мысли о Словении.

Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждем от нее агрессивной игры. Тем более что в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, играя дома со словенцами, нужна только победа.

Матч 2009 года? Для нашей сборной эта страница, считаю, уже давно перевернута. Это уже история, и что было — уж не вернешь. Сейчас команды другие, и матчи будут совершенно иными.