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Семак: «Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно»

27 марта 2021, 11:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший капитан сборной России, а ныне главный тренер «Зенита» Сергей Семак, прокомментировал предстоящий матч 2-го тура отбора к ЧМ-2022 Россия — Словения.

Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию — достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной. С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. Может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо, что позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

Матч Мальта — Россия? Не думаю, что стоит как-то оценивать игру нашей сборной с Мальтой в преддверии сегодняшней встречи со Словенией. Это был первый матч, плюс психологически не так уж просто было к нему готовиться. Сейчас будет абсолютно другая история, другая игра. Главное же по итогам встречи с Мальтой, что есть три очка после выездного матча. Ну а сейчас все мысли о Словении.

Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждем от нее агрессивной игры. Тем более что в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, играя дома со словенцами, нужна только победа.

Матч 2009 года? Для нашей сборной эта страница, считаю, уже давно перевернута. Это уже история, и что было — уж не вернешь. Сейчас команды другие, и матчи будут совершенно иными.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 марта в 17:04
Хорваты тоже хотели действовать агрессивно...))
И...на предпоследнем месте в группе...
Leha-ha50
Leha-ha50
27 марта в 13:27
Вода, вода......кругом вода!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
27 марта в 12:55, ред.
Мы все и всегда перед очередным матчем сборной надеемся, что наконец-то увидим Футбол в её исполнении... За 5 лет, что у руля овцевод-затейник, я что-то не припомню матча, где бы мы этот Футбол увидели. Этот матч точно не будет исключением.
Всем нам терпения...
PiterGrad
PiterGrad
27 марта в 12:52
Как можно говорить об тактики команды...когда сам не знаешь что это такое) Зенит всем уже показал , какой ты тренер.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 марта в 12:44
Раньше сборная Словении, чем-то была похожа на сб Украины. Хорошая физическая подготовка, данные, пресинг, быстрые контратаки, реализация моментов, навязывание борьбы на каждом участке поля.
Все, это возможно осталось.
Не вижу чем может удивить павлин соперника. Если словенцы закроются, то не будет простора ни Головину, ни Кузяеву, а Дзюбу опекать будут такие же физически сильные защитники. Вся надежда на полузащиту, на скорость, на не стандартные решения.
.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 11:59
Очередной базар ни о чём питерского манекена. "Россия дома будет действовать активно"- думаю, не более активнее, чем Зенит в ЛЧ.
izrafel
izrafel
27 марта в 11:53
Ну феерии голов точно не будет и шашки на голо тоже никто не будет оголять .... но дома мы обязаны играть в атаку....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 марта в 11:52
Может и движения по сравнению с Мальтой будет побольше, но что-то сдается, что остроатакующего футбола мы не увидим, возможно все решит единственный гол, не дай бог, как в Мариборе.
Вoлхв
Вoлхв
27 марта в 11:48
Ну говорит то Сергей все правильно, теперь посмотрим как будет все это выглядеть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 11:46
Дома нужна победа...
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