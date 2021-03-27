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Джикия: «Качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать»

27 марта 2021, 12:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал предстоящий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении.

Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются. А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать ее результаты со Словенией и Словакией.

Мы должны отталкиваться от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
27 марта в 14:57
Не думаю, что проигрыш хорватов нам на рука. Теперь они будут ещё злее и отнять у них очки будет гораздо труднее. Да и со Словенией не всё так однозначно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 13:06
С Мальтой играли так себе. Может, шифровались, козыри берегли...
КЭТиК
КЭТиК
27 марта в 12:52
Нужна только победа.
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