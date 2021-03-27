Джикия: «Качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать»

Защитник сборной России прокомментировал предстоящий матч отборочного цикла ЧМ -2022 против команды Словении.

Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются. А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать ее результаты со Словенией и Словакией.

Мы должны отталкиваться от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку.