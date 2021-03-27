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Р. Билялетдинов: «Сборная Словении сегодня поборется за ничью»

27 марта 2021, 12:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения.

Посмотрим с интересом, понятно, что сегодня будет сложнее, чем в игре с Мальтой. Там есть ребята, которые хорошо знакомы с нашим чемпионатом. Будет не так уж и просто. Ожидаю игру с преимуществом сборной России, мы будем оказывать давление на соперника. Думаю, его и реализуем. У нас есть быстрые ребята, которые накоротке сумеют реализовать преимущество. Я полон оптимизма. Поборемся за победу? Не то что поборемся. Это они поборются за ничью.

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cska1948
cska1948
27 марта в 14:48
Р. Билялетдинов: «Сборная Словении сегодня поборется за ничью»
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За что поборется сборная Словении для меня НЕ важно! Важно, чтобы наша команда боролась за ПОБЕДУ не щадя ни себя, ни соперника! А пределах правил, конечно.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Чист (раскрыть)
27 марта в 14:16
Он скорее быстрорукий)))
Sosna69
Sosna69
27 марта в 14:12
Даже не удивлюсь, если будет ничья.Походу только букмекеры верят в сборную.
Остапчук 67
Остапчук 67
27 марта в 13:38
Не каркал бы...
112910415
112910415
27 марта в 13:35
интересно будет послушать его после матча
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 марта в 13:14
Мда...Вот любители языком чесать.Сборная России далеко не фаворит в этом матче,как ни прискорбно.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 13:08
В принципе, всё правильно сказал, только команды местами перепутал. За ничью поборется Россия.
Чист
Чист ответ Locomotive Breath (раскрыть)
27 марта в 13:07
ну он один быстроногий олень -Дзюба -наша надежда и опора - с ним не пропадём
ТТ
ТТ
27 марта в 13:07
Им не нужна ничья, им нужна победа,и они ее увезут!!!
Чист
Чист
27 марта в 13:05
До чего не люблю таких балаболов сам в жизни ничего путного не сделал а здесь специалист -не надо раньше времени п---ть
SHMEL258
SHMEL258
27 марта в 13:05
Словенцы опасные и непредсказуемые ребята,с ними просто не будет.
mortid
mortid
27 марта в 13:01
Что-то меня терзают смутные сомнения.
Migelito
Migelito
27 марта в 12:50
Похоже пересмотрел первый канал) Там тоже сплошные оптимисты)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
27 марта в 12:48
У нас есть быстрые ребята, которые накоротке сумеют реализовать преимущество(с)
Это которые?)
7pu7ckpjn4dw
7pu7ckpjn4dw
27 марта в 12:45
Это мы поборемся за ничью.) А они увезут победу 3:1
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