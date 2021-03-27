Р. Билялетдинов: «Сборная Словении сегодня поборется за ничью»

Бывший главный тренер «Рубина» порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификации ЧМ -2022 Россия — Словения.

Посмотрим с интересом, понятно, что сегодня будет сложнее, чем в игре с Мальтой. Там есть ребята, которые хорошо знакомы с нашим чемпионатом. Будет не так уж и просто. Ожидаю игру с преимуществом сборной России, мы будем оказывать давление на соперника. Думаю, его и реализуем. У нас есть быстрые ребята, которые накоротке сумеют реализовать преимущество. Я полон оптимизма. Поборемся за победу? Не то что поборемся. Это они поборются за ничью.