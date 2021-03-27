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Радимов: «Надо признать, что Соболев действительно в хорошей форме»

27 марта 2021, 12:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды Словении, который пройдет в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

Думаю, что Россия — фаворит сегодня. Мы играем дома, у нас пускают болельщиков. Наша сборная не хуже Словении, мы — четвертьфиналисты чемпионата мира. Победа Словении над Хорватией наоборот должна вселить в нас собранность, этого не хватало в матче с Мальтой. Не совсем согласен, что в нашей группе первое место за Хорватией. Они проиграли первый матч. Очки будут терять все. Если мы добавим в игре на выезде, тогда все будет хорошо.

Соболев хорошо выглядит в последних матчах. Он стал лучшим футболистом месяца. Но и Дзюба с Мальтой забил гол и отдал голевую передачу. Я думаю, что в старте все равно будет выходить Артем. Черчесов в него больше верит. Но, надо признать, что Соболев действительно в хорошей форме.

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cska1948
cska1948
27 марта в 14:51
Кто в какой форме игра покажет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 12:54
Надо Соболя с первых минут выпускать!
Некакойшенко
Некакойшенко
27 марта в 12:54
Естественно в хорошей .Это тебе Влад не пасквили в инстаграмме писать.....
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