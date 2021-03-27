Радимов: «Надо признать, что Соболев действительно в хорошей форме»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды Словении, который пройдет в рамках отборочного цикла к ЧМ -2022.

Думаю, что Россия — фаворит сегодня. Мы играем дома, у нас пускают болельщиков. Наша сборная не хуже Словении, мы — четвертьфиналисты чемпионата мира. Победа Словении над Хорватией наоборот должна вселить в нас собранность, этого не хватало в матче с Мальтой. Не совсем согласен, что в нашей группе первое место за Хорватией. Они проиграли первый матч. Очки будут терять все. Если мы добавим в игре на выезде, тогда все будет хорошо.

Соболев хорошо выглядит в последних матчах. Он стал лучшим футболистом месяца. Но и Дзюба с Мальтой забил гол и отдал голевую передачу. Я думаю, что в старте все равно будет выходить Артем. Черчесов в него больше верит. Но, надо признать, что Соболев действительно в хорошей форме.