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Писарев: «Против такого Дзюбы сложно любым защитникам»

27 марта 2021, 20:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Российский тренер Николай Писарев поделился мнением об игре сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Хороший старт, мы взяли то, что должны. В Словакии теперь мы тоже вправе рассчитывать на победу. Дзюба? Голы забиты в его силовом стиле, он чувствует расстояние между мячом и соперником. Особенно во втором забитом мяче все его действия были очень сильны индивидуально, такие он забивает, когда набирает форму. Против такого Дзюбы сложно любым защитникам.

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Все комментарии
galem72
galem72
28 марта в 09:56
Что-то "любые" защитники в ЛЧ не заметили, как зюба "силовым стилем" дубли оформлял. ))
asraeil
asraeil
27 марта в 20:52, ред.
А он против крутой защиты еще и не играл....
Брулин
Брулин
27 марта в 20:43
Одни деферамбы поют
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