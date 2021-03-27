Писарев: «Против такого Дзюбы сложно любым защитникам»

Российский тренер поделился мнением об игре сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Хороший старт, мы взяли то, что должны. В Словакии теперь мы тоже вправе рассчитывать на победу. Дзюба? Голы забиты в его силовом стиле, он чувствует расстояние между мячом и соперником. Особенно во втором забитом мяче все его действия были очень сильны индивидуально, такие он забивает, когда набирает форму. Против такого Дзюбы сложно любым защитникам.