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Колосков: «Тактика игры на Дзюбу себя оправдала»

28 марта 2021, 11:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Словении в матче квалификации к ЧМ-2022 (2:1).

Очень важная, очень нужная победа, которая во многом определяет структуру будущего расположения команд в нашей группе/ У России сейчас хорошая позиция, мы на твердом первом месте. Считаю, результат был достигнут за счет верной тактики.

Мне кажется, наши тренеры правильно построили игру в обороне. А в атаке сделали акцент на умение Дзюбы зацепиться за мяч, продавить защитников, сориентироваться и отдать передачу. Это тактика себя в итоге оправдала. Дзюба оформил дубль. По сути дела, других моментов без участия Артема мы почти не увидели, только эпизоды.

Дзюба — герой? Мы все время мечемся из стороны в сторону. То мы его ругали, теперь превозносим. Так быть не должно. Дзюба сыграл так, как он умеет. Молодец. Но надо отдать должное всей команде. Я бы сейчас не обольщался и не делал бы никого героем. Ждем матча со Словакией.

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Все комментарии
ZA POROGA
ZA POROGA
28 марта в 16:35
челу скоро 80 лет - понятно, что никогда не трудился - но все ж - 80 ..
Альцгеймер накрыл колоскова ??7
Ironigor
Ironigor
28 марта в 13:02
Всё пока идёт так как и должно было быть. Есть две сыграные игры, есть максимум 6 очков в таблице. И это пока самое главное. Дальше будет видно. Словакия следующий соперник и исходя из этого, тренерский штаб и будет готовить команду, а уж игра только может показать, готова команда или что-то было сделано не так. А Дзюбашка пока делает свою работу, которая приносит Победы для сборной, так что пока движемся в правильном направлении. А в остальном время рассудит !!! А мы будем делать свое дело, болеть за родную для нас сборную России и верить в положительный исход !!! Удачи и Успехов тебе сборная России !!! Всем Добра !!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 марта в 12:42
Хороша, что тактика игры в "дзюбол" оправдала себя в данном конкретном случае. Но Станиславу Черчесову необходимо и подумать о плане Б. Нельзя исключать возможность травмы Артема, а Заболотный себя в качестве дзюбозаменителя не так успешен. Или сколько потоков критики выльется на Черчесова, если он сыграет в нечто подобное со Словакией (а он сыграет) и не добьется нужного результата.
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 11:42, ред.
ВСе пытаются стать провидцами,в отрицательной коннотации;то Словении страшно боялись,теперь-Словакии.Угомонитесь,прогнозисты,трезво смотрите на возможности сборной и радуйтесь краху своих негативных прогнозов.А я утверждаю,что сборная уже на ЧМ.Нравится мне её игра,или нет...
beefs
beefs
28 марта в 11:29
игра на одного это не выход, эту тактику быстро вычислят и найдут противоядие...
mihaluch
mihaluch
28 марта в 11:28
Со Словенией тактика себя оправдала но а со Словакией.
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 11:24
Главное результат, а тактика дело - тренера!
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