Колосков: «Тактика игры на Дзюбу себя оправдала»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Словении в матче квалификации к ЧМ -2022 (2:1).

Очень важная, очень нужная победа, которая во многом определяет структуру будущего расположения команд в нашей группе/ У России сейчас хорошая позиция, мы на твердом первом месте. Считаю, результат был достигнут за счет верной тактики.

Мне кажется, наши тренеры правильно построили игру в обороне. А в атаке сделали акцент на умение Дзюбы зацепиться за мяч, продавить защитников, сориентироваться и отдать передачу. Это тактика себя в итоге оправдала. Дзюба оформил дубль. По сути дела, других моментов без участия Артема мы почти не увидели, только эпизоды.

Дзюба — герой? Мы все время мечемся из стороны в сторону. То мы его ругали, теперь превозносим. Так быть не должно. Дзюба сыграл так, как он умеет. Молодец. Но надо отдать должное всей команде. Я бы сейчас не обольщался и не делал бы никого героем. Ждем матча со Словакией.