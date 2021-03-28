Д. Билялетдинов: «Игра у сборной какая-то непонятная»

Бывший полузащитник «Локомотива» раскритиковал сборную России после победы над командой Словении.

Игра у сборной какая-то непонятная. Команда играет по ситуации. Я не увидел цельного футбола. Я не хочу критиковать руководство сборной, еще кого-то. Просто что-то не получается... Что-то идет не так. Пока не поздно, надо это менять.

Нет конструктива, нет давления на соперника. Играем, как говорится, по ситуации. Если взять оба наших гола, то Дзюба молодец. Продавил защитников — нет вопросов.

Что в этом плохого? Но просто это не какие-то командные усилия. А стечение обстоятельств. Сборная Словении мне показалась более цельной по игре.