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Д. Билялетдинов: «Игра у сборной какая-то непонятная»

28 марта 2021, 10:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов раскритиковал сборную России после победы над командой Словении.

Игра у сборной какая-то непонятная. Команда играет по ситуации. Я не увидел цельного футбола. Я не хочу критиковать руководство сборной, еще кого-то. Просто что-то не получается... Что-то идет не так. Пока не поздно, надо это менять.

Нет конструктива, нет давления на соперника. Играем, как говорится, по ситуации. Если взять оба наших гола, то Дзюба молодец. Продавил защитников — нет вопросов.

Что в этом плохого? Но просто это не какие-то командные усилия. А стечение обстоятельств. Сборная Словении мне показалась более цельной по игре.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
28 марта в 17:47
На групповой стадии отборочных игр на чемпионат мира на первом месте стоит результат, а зрелищность и целостность игры отходит на второй план. И пока в нашей подгруппе только российская Сборная после двух проведённых игр идёт без потерь, а значит нет смысла что-то менять. Но держать в уме план "Б" всё же нужно, и он наверняка у нашего тренерского штаба всё же имеется.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 13:15
Согласен игры нет,соперник слабый дают нам забивать,соперник посильней или организованей жди беды
minai
minai
28 марта в 12:20
Скорее всего он имеет ввиду т.н. дзюбозависимость при отсутствии классической (фланговой или по центру) атаки большими силами. Но в игре на Дзюбу, как показывает практика, есть некий смысл. К тому же именно так играли Ибрагимович, Дрогба , ещё кто-то.
Ruslik1982
Ruslik1982
28 марта в 11:39
не понятная потому что выигрывают и нет повода 79ать игру в комментариях? )
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 11:13
Пока Усач у руля,сборная критике не подлежит.Пусть и дальше обыгрывают "цельно"-металлических.Когда австрияка уберут,тогда и о зрелищности и качестве игры помечтаем,а пока умирающий организм даёт необходимый результат.
Djebrael
Djebrael
28 марта в 11:03
А че непонятного...бей беги...:)))
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