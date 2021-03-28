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Евсеев: «Очень приятное впечатление Дзюба оставляет, играя за сборную»

28 марта 2021, 10:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил игру нападающего Артема Дзюбы после победы сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

Как и говорил главный тренер, это была игра на результат. Понимали, что Словения не просто так выиграла у хорватов. Нужна была победа, чтобы почувствовать уверенность. Нужно было не потерять очки в домашней игре с прямым конкурентом.

Добавлю несколько слов о Дзюбе. Он снова доказал, что является лидером сборной. Это и ему сил придаст, и команде добавит уверенности. Очень приятное впечатление Дзюба оставляет, играя за сборную. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Кержакова всего один гол, он абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 марта в 12:26
Дзюба опроверг слова о том, что может забивать только футбольным карликам. Словению ну никак к карликам не отнесешь. По уровню нашей сборной вполне логично, что Артем является тащером. Хотя на мой взгляд созидательный действия Головина очень важны. Миранчуку еще не мешало бы подтянуться. Мнение общественности о "не выйдем из группы" меняется на "с трудом, но выйдем". С нетерпением жду следующий матч со Словакией.
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 11:10
Правильно,мы как корыстолюбивая жена :
Ходит пусть мужик налево,
лишь бы деньги приносил!
asraeil
asraeil
28 марта в 11:08
Ну да...на фоне других, так вообще монстр...:)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
28 марта в 11:06
Евсеев может и круче высказаться....
Ironigor
Ironigor
28 марта в 10:44
Старается, ну а как ещё !!!
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