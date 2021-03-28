Евсеев: «Очень приятное впечатление Дзюба оставляет, играя за сборную»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил игру нападающего после победы сборной России в матче отборочного турнира ЧМ -2022 против команды Словении (2:1).

Как и говорил главный тренер, это была игра на результат. Понимали, что Словения не просто так выиграла у хорватов. Нужна была победа, чтобы почувствовать уверенность. Нужно было не потерять очки в домашней игре с прямым конкурентом.

Добавлю несколько слов о Дзюбе. Он снова доказал, что является лидером сборной. Это и ему сил придаст, и команде добавит уверенности. Очень приятное впечатление Дзюба оставляет, играя за сборную. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Кержакова всего один гол, он абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне.