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Пранделли опроверг слухи, что его уход связан с конфликтом с игроками

28 марта 2021, 15:17

Бывший главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что его уход из клуба не связан с конфликтом с игроками. Недавно в Сети стали обсуждать слухи, что игроки флорентийского клуба ни во что не ставили Пранделли, поэтому наставник решил покинуть команду.

Прошло несколько дней с тех пор, как я принял болезненное решение, очень болезненное, и я понимаю, что, вероятно, кто-то не понял истинного значения моих действий.

Меньшинство наполняет социальные сети злом, изобретая реконструкцию фактов, которых никогда не существовало.

Мы не должны клеймить так называемых «клавиатурных хейтеров», но должен быть предел всему.

Я в долгу перед своей семьей, клубом и, прежде всего, перед своими игроками, которые никогда не проявляли неуважение ко мне. Я призываю всех к ответственности, верю в истину и не следую за теми, кто лишен морали и этики.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
28 марта в 15:24
Значит так оно и было.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
28 марта в 15:22
Дыма без огня не бывает
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