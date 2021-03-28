Пранделли опроверг слухи, что его уход связан с конфликтом с игроками

Бывший главный тренер «Фиорентины» заявил, что его уход из клуба не связан с конфликтом с игроками. Недавно в Сети стали обсуждать слухи, что игроки флорентийского клуба ни во что не ставили Пранделли, поэтому наставник решил покинуть команду.

Прошло несколько дней с тех пор, как я принял болезненное решение, очень болезненное, и я понимаю, что, вероятно, кто-то не понял истинного значения моих действий.

Меньшинство наполняет социальные сети злом, изобретая реконструкцию фактов, которых никогда не существовало.

Мы не должны клеймить так называемых «клавиатурных хейтеров», но должен быть предел всему.

Я в долгу перед своей семьей, клубом и, прежде всего, перед своими игроками, которые никогда не проявляли неуважение ко мне. Я призываю всех к ответственности, верю в истину и не следую за теми, кто лишен морали и этики.