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«Крылья Советов» продолжают побеждать. Итоги 33-го тура ФНЛ

28 марта 2021, 18:02

Закончились все матчи 33-го тура ФНЛ.

«Томь» — «Торпедо» 1:0
Гол: Кривцов Никита 67

«Енисей» — «Балтика» 1:2
Голы: Глушков Никита 36 — Юрганов Игорь 89, Кузьмин Максим 90+1

«Оренбург» — «Велес» 3:0
Голы: Фамейе Джоэль 16, Фамейе Джоэль 28, Воробьёв Дмитрий 53

«Иртыш» — «Шинник» 0:0

«Спартак-2» — «Текстильщик» 1:1
Голы: Оганесян Степан 60 — Губочкин Алексей 66

«Динамо» — «Факел» 0:2
Голы: Максимов Максим 52, Брызгалов Сергей 67

«Чертаново» — «Акрон» 0:1
Гол: Гираев Карим 90+5

«Чайка» — «СКА-Хабаровск» 2:1
Голы: Хозин Владимир 71, Хохлачев Александр 82 — Мануйлов Роман 54

«Нефтехимик» — «Волгарь» 1:1
Голы: Потапов Лев 90+1 — Мендель Андрей 32

«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» 3:0
Голы: Кавтарадзе Бека 7, Кавтарадзе Бека 32, Сулейманов Тимур 87

«Алания» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Сергеев Иван 65

«Крылья Советов» продолжают побеждать. Итоги 33-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 20:20
Крылышки обеспечили себе выход в ПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
28 марта в 18:47
Календарь здесь ни причем. Просто КС по уровню - это середняк РПЛ и на голову выше всех в ФНЛ. Вылетели в прошлом сезоне по недоразумению. А покупка Сергеева усилила их. Так что КС - единственная команда достойная РПЛ, а остальные - это лифт. туда- сюда.
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 марта в 18:39
У Крыльев и календарь на остаток сезона чуть полегче, чем у основных конкурентов из Оренбурга и Нижнего, которым в конце апреля предстоит между собой в очном поединке решать вопрос, кто из них больше достоин составить компанию самарцам на прямой переход без стыков в РПЛ.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 марта в 18:17
Все верно сказано. Поздравляю КС с заслуженной победой. Буду надеяться, что в следующих матчах Алания всё таки наберёт достаточное количество очков, чтобы побороться за выход в РПЛ. Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 марта в 18:08
Первый тайм с "Аланией" был достаточно закрытым. Во втором "Алания" предъявила свои претензии на три очка, но мастерства и точности в завершающей стадии атаки явно не хватило. Класс же лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева и талантливого Зиньковского помог Крыльям реализовать свою возможность. Внушает не только победы, следующие одна за одной, но и игра на ноль в обороне в большинстве матчей. Пока нет предпосылок для изменения стабильности и очковых потерь самарского клуба, Крылья уверенно идут в РПЛ.
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