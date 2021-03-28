«Крылья Советов» продолжают побеждать. Итоги 33-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 33-го тура ФНЛ.
«Томь» — «Торпедо» 1:0
Гол: Кривцов Никита 67
«Енисей» — «Балтика» 1:2
Голы: Глушков Никита 36 — Юрганов Игорь 89, Кузьмин Максим 90+1
«Оренбург» — «Велес» 3:0
Голы: Фамейе Джоэль 16, Фамейе Джоэль 28, Воробьёв Дмитрий 53
«Иртыш» — «Шинник» 0:0
«Спартак-2» — «Текстильщик» 1:1
Голы: Оганесян Степан 60 — Губочкин Алексей 66
«Динамо» — «Факел» 0:2
Голы: Максимов Максим 52, Брызгалов Сергей 67
«Чертаново» — «Акрон» 0:1
Гол: Гираев Карим 90+5
«Чайка» — «СКА-Хабаровск» 2:1
Голы: Хозин Владимир 71, Хохлачев Александр 82 — Мануйлов Роман 54
«Нефтехимик» — «Волгарь» 1:1
Голы: Потапов Лев 90+1 — Мендель Андрей 32
«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» 3:0
Голы: Кавтарадзе Бека 7, Кавтарадзе Бека 32, Сулейманов Тимур 87
«Алания» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Сергеев Иван 65
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.