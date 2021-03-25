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Словения дома одолела Хорватию. Итоги первого игрового дня отбора ЧМ-2022

25 марта 2021, 00:47

Завершились все матчи первого игрового дня в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Турция — Нидерланды 4:2
Голы: Йилмаз Бурак 15, Йилмаз Бурак 34 (пенальти), Чалханоглу Хакан 46, Йилмаз Бурак 81 — Классен Дэви 75, Де Йонг Люк 76

Португалия — Азербайджан 1:0
Гол: Медведев Максим 36 (автогол)

Сербия — Ирландия 3:2
Голы: Влахович Душан 40, Митрович Александар 69, Митрович Александар 75 — Браун Алан 18, Джеймс Коллинз 86

Финляндия — Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пукки Теему 58, Пукки Теему 77 — Пьянич Миралем 55, Стеванович Мирослав 84

Франция — Украина 1:1
Голы: Гризманн Антуан 19 — Кимпембе Преснель 57 (автогол)

Эстония — Чехия 2:6
Голы: Саппинен Рауно 12, Анри Аниер 86 — Шик Патрик 18, Барак Антонин 27, Соучек Томаш 32, Соучек Томаш 43, Соучек Томаш 48, Янкто Якуб 56

Бельгия — Уэльс 3:1
Голы: Де Брюйне Кевин 22, Азар Торган 28, Лукаку Ромелу 73 (пенальти) — Уилсон Гарри 10

Гибралтар — Норвегия 0:3
Голы: Серлот Александр 43, Торстведт Кристиан 45, Свенссон Йонас 57

Латвия — Черногория 1:2
Голы: Икаунекс Янис 40 — Йоветич Стеван 41, Йоветич Стеван 83

Кипр — Словакия 0:0

Мальта — Россия 1:3
Голы: Мбонг Джозеф Эссьен 56 — Дзюба Артём 23, Фернандес Марио 35, Соболев Александр 90

Словения — Хорватия 1:0
Гол: Ловрич Санди 1

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Roger Young
Roger Young
25 марта в 09:19
Неожиданный результат в матче Словения - Хорватия.
Багров-брат
Багров-брат
25 марта в 05:25
Вот вам и ответ, какую роль играл Олич в сборной Хорватии.
311
311
25 марта в 01:10
Вице-чемпион мира распоясался!)
25процентный клоун
25процентный клоун
25 марта в 00:53
Олич должен вернуться
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 марта в 00:49
Вот это номер.
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