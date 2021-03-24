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«Торпедо» наконец победило, «Крылья» лидируют. Итоги 32-го тура ФНЛ

24 марта 2021, 22:39

Завершились все матчи 32-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» 3:0
Голы: Барков Дмитрий 6, Большаков Кирилл 30, Иллой-Айет Владис 65

«Факел» — «Иртыш» 3:1
Голы: Разборов Андрей 7, Разборов Андрей 35, Брызгалов Сергей 45+1 — Визнович Илья 77

«Крылья Советов» — «Нефтехимик» 2:0
Голы: Чернов Никита 10, Сергеев Иван 46

«Шинник» — «Томь» 2:3
Голы: Самойлов Дмитрий 8, Голуб Никита 19 — Эннин Ричи 3, Симонян Артем 17, Кривцов Никита 22

«Краснодар-2» — «Енисей» 0:2
Голы: Бородин Сергей 29 (автогол), Песиков Евгений 77

«Акрон» — «Нижний Новгород» 0:0

«Текстильщик» — «Алания» 0:2
Голы: Хубулов Владимир 43 (пенальти), Гурциев Батраз 90+5

«Волгарь» — «Динамо» 2:1
Голы: Журавлёв Юрий 28, Юсупов Артём 48 — Данилин Максим 33

«Велес» — «Чайка» 0:1
Гол: Савичев Константин 21

«Торпедо» — «Чертаново» 3:0
Голы: Дворецков Филипп 20, Дворецков Филипп 59, Каплиенко Александр 89

«Балтика» — «Оренбург» 1:2
Голы: Альшин Ильнур 70 — Ткачук Денис 2, Нойок Александр 40

«Торпедо» наконец победило, «Крылья» лидируют. Итоги 32-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура ФНЛ можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 23:21
"Крылья" "летят" в РПЛ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 22:55
Крылья уверенно обыграли крепкий "Нефтехимик". Сыграли на ноль. Наряду с результативным нападением с любимцем публики Сергеевым, Цыпченко и поддержкой Зиньковского вся команда дружно и уверенно играет в обороне. РПЛ все ближе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 22:54
А я рад за Томь...
Ironigor
Ironigor
24 марта в 22:43
Алания вперёд в РПЛ, с Победой!!!
Всем добра !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 22:41
Торпедо с красивой победой!
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