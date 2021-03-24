«Торпедо» наконец победило, «Крылья» лидируют. Итоги 32-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 32-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» 3:0
Голы: Барков Дмитрий 6, Большаков Кирилл 30, Иллой-Айет Владис 65
«Факел» — «Иртыш» 3:1
Голы: Разборов Андрей 7, Разборов Андрей 35, Брызгалов Сергей 45+1 — Визнович Илья 77
«Крылья Советов» — «Нефтехимик» 2:0
Голы: Чернов Никита 10, Сергеев Иван 46
«Шинник» — «Томь» 2:3
Голы: Самойлов Дмитрий 8, Голуб Никита 19 — Эннин Ричи 3, Симонян Артем 17, Кривцов Никита 22
«Краснодар-2» — «Енисей» 0:2
Голы: Бородин Сергей 29 (автогол), Песиков Евгений 77
«Акрон» — «Нижний Новгород» 0:0
«Текстильщик» — «Алания» 0:2
Голы: Хубулов Владимир 43 (пенальти), Гурциев Батраз 90+5
«Волгарь» — «Динамо» 2:1
Голы: Журавлёв Юрий 28, Юсупов Артём 48 — Данилин Максим 33
«Велес» — «Чайка» 0:1
Гол: Савичев Константин 21
«Торпедо» — «Чертаново» 3:0
Голы: Дворецков Филипп 20, Дворецков Филипп 59, Каплиенко Александр 89
«Балтика» — «Оренбург» 1:2
Голы: Альшин Ильнур 70 — Ткачук Денис 2, Нойок Александр 40
С результатами прошлого тура ФНЛ можно ознакомиться по ссылке.
Всем добра !!!
Всем добра !!!