Победа Армении и поражение Грузии. Итоги второго игрового дня отбора ЧМ-202

1616708819

26 марта 2021, 00:46

Завершились все матчи второго игрового дня в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Болгария — Швейцария 1:3

Голы: Десподов Кирил 46 — Эмболо Брель 7, Сеферович Харис 10, Цубер Стивен 13

Израиль — Дания 0:2

Голы: Брейтуэйт Мартин 13, Винд Йонас 67

Испания — Греция 1:1

Голы: Мората Альваро 33 — Бакасетас Тасос 57 (пенальти)

Швеция — Грузия 1:0

Гол: Классон Виктор 35

Италия — Северная Ирландия 2:0

Голы: Берарди Доменико 14, Иммобиле Чиро 39

Молдавия — Фарерские острова 1:1

Голы: Николаеску Ион 9 — Ольсен Мейнхард 83

Шотландия — Австрия 2:2

Голы: Хэнли Грант 71, МакГинн Джон 85 — Каладжич Саша 55, Каладжич Саша 80

Андорра — Албания 0:1

Гол: Леньяни Эрмир 41

Англия — Сан-Марино 5:0

Голы: Уорд-Праус Джеймс 14, Калверт-Льюин Доминик 21, Стерлинг Рахим 31, Калверт-Льюин Доминик 53, Уоткинс Олли 83

Венгрия — Польша 3:3

Голы: Саллай Роланд 6, Салаи Адам 53, Орбан Вилли 78 — Пёнтек Кшиштоф 60, Юзвяк Камиль 61, Левандовски Роберт 83

Германия — Исландия 3:0

Голы: Горецка Леон 3, Хаверц Кай 7, Гюндоган Илкай 56

Лихтенштейн — Армения 0:1

Гол: Фроммельт Ной 84 (автогол)