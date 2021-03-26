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Победа Армении и поражение Грузии. Итоги второго игрового дня отбора ЧМ-202

26 марта 2021, 00:46

Завершились все матчи второго игрового дня в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Болгария — Швейцария 1:3
Голы: Десподов Кирил 46 — Эмболо Брель 7, Сеферович Харис 10, Цубер Стивен 13

Израиль — Дания 0:2
Голы: Брейтуэйт Мартин 13, Винд Йонас 67

Испания — Греция 1:1
Голы: Мората Альваро 33 — Бакасетас Тасос 57 (пенальти)

Швеция — Грузия 1:0
Гол: Классон Виктор 35

Италия — Северная Ирландия 2:0
Голы: Берарди Доменико 14, Иммобиле Чиро 39

Молдавия — Фарерские острова 1:1
Голы: Николаеску Ион 9 — Ольсен Мейнхард 83

Шотландия — Австрия 2:2
Голы: Хэнли Грант 71, МакГинн Джон 85 — Каладжич Саша 55, Каладжич Саша 80

Андорра — Албания 0:1
Гол: Леньяни Эрмир 41

Англия — Сан-Марино 5:0
Голы: Уорд-Праус Джеймс 14, Калверт-Льюин Доминик 21, Стерлинг Рахим 31, Калверт-Льюин Доминик 53, Уоткинс Олли 83

Венгрия — Польша 3:3
Голы: Саллай Роланд 6, Салаи Адам 53, Орбан Вилли 78 — Пёнтек Кшиштоф 60, Юзвяк Камиль 61, Левандовски Роберт 83

Германия — Исландия 3:0
Голы: Горецка Леон 3, Хаверц Кай 7, Гюндоган Илкай 56

Лихтенштейн — Армения 0:1
Гол: Фроммельт Ной 84 (автогол)

Румыния — Северная Македония 3:2
Голы: Флорин Лучан Танасе 28, Михаила Валентин 50, Хаджи Янис 86 — Адеми Ариян 82, Трайковски Александар 83

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 05:17
Ничего сенсанционного не произошло.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
26 марта в 02:52
Может быть, но я имею всего как ни жаль всего два глаза 👀 и два объекта для просмотра!!!))) Посмотю в записи обязательно. Спасибо дружище. 👍✊✊
Остапчук 67
Остапчук 67
26 марта в 02:16
Армению с победой!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
26 марта в 02:09
Румыния-Северная Македония, 5-ть минут, три забитых мяча. Вот такая интригующая концовка.
Ironigor
Ironigor
26 марта в 01:16, ред.
Смотрел две игры, Шотландия - Австрия и Венгрия - Польша. Очень два шикарных футбола показали команды. Венгрия удивила своей грамотной обороной и контр атаками . Поляки проигрывали 2:0 , и венгры расслабились и поплаьились 2:2 ,но тут же пропустили 3:2 и в конце опять сравняли . Очень хороший футбол посмотрел. Хотя постпвил на Польшу. Ну и Шотландия проигрывая тоже смогла отыграться, но футбол конечно отличался качеством игры ,нежели матч между Венгрия-Польша , но была всю игру интрига . Не пожалел ,что выбрал для просмотра эти два матча.Испания - Греция не смог по объективным причинам посмотреть.
Ну и в конце, хочу поздравить сборную Армении и её болельщиков с Победой !!!
Всем Добра и хорошего настроения !!!
Спокойной ночи 🌙 друзья !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 01:07
Испанцы удивили. Играть научились все.
jobss
jobss ответ ssakalas1 (раскрыть)
26 марта в 01:05
добавили
ssakalas1
ssakalas1
26 марта в 00:58
За игровой день 24.03 команде забыли выдать положенные баллы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 00:57
Поляки подвели!
Mangur
Mangur
26 марта в 00:50
Надеялся лихтенштей более ответственно подойдет к игре. Не сложилось
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