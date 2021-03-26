Победа Армении и поражение Грузии. Итоги второго игрового дня отбора ЧМ-202

Завершились все матчи второго игрового дня в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Болгария — Швейцария 1:3
Голы: Десподов Кирил 46 — Эмболо Брель 7, Сеферович Харис 10, Цубер Стивен 13
Израиль — Дания 0:2
Голы: Брейтуэйт Мартин 13, Винд Йонас 67
Испания — Греция 1:1
Голы: Мората Альваро 33 — Бакасетас Тасос 57 (пенальти)
Швеция — Грузия 1:0
Гол: Классон Виктор 35
Италия — Северная Ирландия 2:0
Голы: Берарди Доменико 14, Иммобиле Чиро 39
Молдавия — Фарерские острова 1:1
Голы: Николаеску Ион 9 — Ольсен Мейнхард 83
Шотландия — Австрия 2:2
Голы: Хэнли Грант 71, МакГинн Джон 85 — Каладжич Саша 55, Каладжич Саша 80
Андорра — Албания 0:1
Гол: Леньяни Эрмир 41
Англия — Сан-Марино 5:0
Голы: Уорд-Праус Джеймс 14, Калверт-Льюин Доминик 21, Стерлинг Рахим 31, Калверт-Льюин Доминик 53, Уоткинс Олли 83
Венгрия — Польша 3:3
Голы: Саллай Роланд 6, Салаи Адам 53, Орбан Вилли 78 — Пёнтек Кшиштоф 60, Юзвяк Камиль 61, Левандовски Роберт 83
Германия — Исландия 3:0
Голы: Горецка Леон 3, Хаверц Кай 7, Гюндоган Илкай 56
Лихтенштейн — Армения 0:1
Гол: Фроммельт Ной 84 (автогол)
Румыния — Северная Македония 3:2
Голы: Флорин Лучан Танасе 28, Михаила Валентин 50, Хаджи Янис 86 — Адеми Ариян 82, Трайковски Александар 83
Ну и в конце, хочу поздравить сборную Армении и её болельщиков с Победой !!!
Всем Добра и хорошего настроения !!!
Спокойной ночи 🌙 друзья !!!
Ну и в конце, хочу поздравить сборную Армении и её болельщиков с Победой !!!
Всем Добра и хорошего настроения !!!
Спокойной ночи 🌙 друзья !!!