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ПСЖ догнал «Лилль». Итоги 30-го тура Лиги 1

22 марта 2021, 01:00

Закончились все матчи 30-го тура Лиги 1.

«Сент-Этьен» — «Монако» 0:4
Голы: Йоветич Стеван 13, Тчуамени Орельен 55, Диоп Софьян 64, Диатта Крепин 76

«Метц» — «Ренн» 1:3
Голы: Яде Папа 90 — Доку Жереми 18, Терье Мартен 38 (пенальти), Гуйрасси Сехру 88

«Ницца» — «Марсель» 3:0
Голы: Тюрам-Ульен Кефрен 34, Гуири Амин 74, Клод Морис Алекси 90+1

«Страсбур» — «Ланс» 1:2
Голы: Беллегар Жанриснер 20 — Айдара Массадио 5, Фофана Секо 40

«Брест» — «Анже» 0:0

«Дижон» — «Реймс» 0:1
Гол: Диа Булайе 50

«Монпелье» — «Бордо» 3:1
Голы: Самбиа Жуниор 35, Ляборд Гаэтан 58, Мавидиди Стеф 69 — Хванг Эуй-Жо 28

«Нант» — «Лорьян» 1:1
Голы: Коло Рэндал 2 — Лорьент Арман 87

«Лилль» — «Ним» 1:2
Голы: Шека 20 — Коне Мусса 12, Рипар Рено 45

«Лион» — «Пари Сен-Жермен» 2:4
Голы: Слимани Ислам 62, Корне Максвел 81 — Мбаппе Килиан 15, Данилу 32, Ди Мария Анхель 47, Мбаппе Килиан 52

ПСЖ догнал «Лилль». Итоги 30-го тура Лиги 1

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 марта в 09:45
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    22 марта в 07:39
    Вот и всё. Теперь остальные могут потихоньку забывать о чемпионстве в Лиге1.
    112910415
    112910415
    22 марта в 06:38
    иначе быть не могло
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 марта в 06:06
    Рано или поздно парижане должны были выйти лидеры...
    mihaluch
    mihaluch
    22 марта в 05:55
    Всё справедливо не мог Лиль так долго лидировать.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    22 марта в 04:59
    Долго запрягали и догнали парижане
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    22 марта в 04:33
    ПСЖ повыделывался и занял свое место.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 марта в 01:34
    Долго же ПСЖ добирался до первой строчки, но почему то была уверенность , что рано или поздно они это сделают обязательно. Просто по составу им в лиге нет конкурентов и потому все встает на круги своя. Думаю теперь то уж точно ПСЖ своего не упустит и возьмет вполне заслуженный чемпионский титул . А вот борьба за призовые места предстоит серьезная , да и на ЛЧ пять претендентов.
    Надеюсь , что Монако с Сашей Головиным попадет в ЛЧ.
    Всем здоровья.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 марта в 01:21
    Шейхи дождались осечки конкурентов...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 марта в 01:10
    Просто всё встало на место
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