ПСЖ догнал «Лилль». Итоги 30-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 30-го тура Лиги 1.
«Сент-Этьен» — «Монако» 0:4
Голы: Йоветич Стеван 13, Тчуамени Орельен 55, Диоп Софьян 64, Диатта Крепин 76
«Метц» — «Ренн» 1:3
Голы: Яде Папа 90 — Доку Жереми 18, Терье Мартен 38 (пенальти), Гуйрасси Сехру 88
«Ницца» — «Марсель» 3:0
Голы: Тюрам-Ульен Кефрен 34, Гуири Амин 74, Клод Морис Алекси 90+1
«Страсбур» — «Ланс» 1:2
Голы: Беллегар Жанриснер 20 — Айдара Массадио 5, Фофана Секо 40
«Брест» — «Анже» 0:0
«Дижон» — «Реймс» 0:1
Гол: Диа Булайе 50
«Монпелье» — «Бордо» 3:1
Голы: Самбиа Жуниор 35, Ляборд Гаэтан 58, Мавидиди Стеф 69 — Хванг Эуй-Жо 28
«Нант» — «Лорьян» 1:1
Голы: Коло Рэндал 2 — Лорьент Арман 87
«Лилль» — «Ним» 1:2
Голы: Шека 20 — Коне Мусса 12, Рипар Рено 45
«Лион» — «Пари Сен-Жермен» 2:4
Голы: Слимани Ислам 62, Корне Максвел 81 — Мбаппе Килиан 15, Данилу 32, Ди Мария Анхель 47, Мбаппе Килиан 52
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Надеюсь , что Монако с Сашей Головиным попадет в ЛЧ.
Всем здоровья.
Надеюсь , что Монако с Сашей Головиным попадет в ЛЧ.
Всем здоровья.