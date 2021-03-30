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Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе

30 марта 2021, 16:32

Нападающий Александр Кокорин сегодня был замечен на тренировочной базе «Фиорентины».

Как сообщается, форвард провёл около десяти дней в Риме, в клинике «Вилла Стюарт», а сегодня возобновил тренировки по индивидуальной программе.

Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе

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Все комментарии
karnager
karnager
30 марта в 22:34
По индивидуальной программе? Как Джеки Чан со стульями приседает ?
makkie
makkie
30 марта в 17:30
Слишком много внимания не играющему в футбол Кокорину.
Вот что переезд в Европу делает! Головин и Миранчук тоже под прицелом общественного внимания и СМИ)
порт
порт
30 марта в 17:22
На 10 дней смотаться в Рим, что бы после 90 минут сидеть ровно на скамейке? Хорошая политика у клуба.
STVA 1
STVA 1
30 марта в 17:04
Саня на курорте)
Artemon9
Artemon9
30 марта в 17:02
Я думал они за руки держатся, и что какие-то странные у него "свои программы" тренировок.
Artemon9
Artemon9
30 марта в 17:00
Да он всю карьеру делает что-то по своей программе.
Тут главное не перестараться, а то вдруг ещё на поле выпустят
Ironigor
Ironigor
30 марта в 16:46
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ , - КОНЁК КОКОРИНА !!!
СИСТЕМА КОТОРАЯ ВВОДИТ В ШОК ВСЕХ !!!
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА !!!
LOpp
LOpp
30 марта в 16:41
Нападающий Александр Кокорин сегодня был замечен на тренировочной базе «Фиорентины».


Настанет то день, когда Кокорин будет замечен на футбольном поле.
Удачи Саше!
drug01
drug01
30 марта в 16:40
У него всегда своя программа
shlomo
shlomo
30 марта в 16:35
Ну кто бы мог подумать.... опу наверное будет тренировать для посиделок на скамейке...так и геморрой можно заработать...
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