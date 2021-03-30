Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе

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30 марта 2021, 16:32

Нападающий сегодня был замечен на тренировочной базе «Фиорентины».

Как сообщается, форвард провёл около десяти дней в Риме, в клинике «Вилла Стюарт», а сегодня возобновил тренировки по индивидуальной программе.