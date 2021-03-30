Кокорин будет тренироваться по индивидуальной программе

Нападающий Александр Кокорин сегодня был замечен на тренировочной базе «Фиорентины».
Как сообщается, форвард провёл около десяти дней в Риме, в клинике «Вилла Стюарт», а сегодня возобновил тренировки по индивидуальной программе.
Нападающий Александр Кокорин сегодня был замечен на тренировочной базе «Фиорентины».
Как сообщается, форвард провёл около десяти дней в Риме, в клинике «Вилла Стюарт», а сегодня возобновил тренировки по индивидуальной программе.
Вот что переезд в Европу делает! Головин и Миранчук тоже под прицелом общественного внимания и СМИ)
Вот что переезд в Европу делает! Головин и Миранчук тоже под прицелом общественного внимания и СМИ)
Тут главное не перестараться, а то вдруг ещё на поле выпустят
Тут главное не перестараться, а то вдруг ещё на поле выпустят
СИСТЕМА КОТОРАЯ ВВОДИТ В ШОК ВСЕХ !!!
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА !!!
СИСТЕМА КОТОРАЯ ВВОДИТ В ШОК ВСЕХ !!!
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА !!!
Настанет то день, когда Кокорин будет замечен на футбольном поле.
Удачи Саше!
Настанет то день, когда Кокорин будет замечен на футбольном поле.
Удачи Саше!