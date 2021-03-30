Главный тренер сборной Швеции опроверг слухи о травме Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции заявил, что нападающий будет доступен на завтрашний матч против сборной Эстонии. Ранее появилась информация о том, что форвард покинул тренировку национальной команды через 15 минут после её начала из-за травмы.

Прошло всего два дня с последней игры, одни покинули сегодняшнюю тренировку сразу, другие — немного позже, но всё это было запланировано.

Златан не травмирован, планировалось, что он должен только разогреться на сегодняшней тренировке, а затем отдохнуть. Другие игроки, которые играли в воскресенье, также сделали то же самое, потому что обычно через два дня после игры вы очень устаёте. Ибра будет с нами завтра.