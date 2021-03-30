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Главный тренер сборной Швеции опроверг слухи о травме Ибрагимовича

30 марта 2021, 15:18

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что нападающий Златан Ибрагимович будет доступен на завтрашний матч против сборной Эстонии. Ранее появилась информация о том, что форвард покинул тренировку национальной команды через 15 минут после её начала из-за травмы.

Прошло всего два дня с последней игры, одни покинули сегодняшнюю тренировку сразу, другие — немного позже, но всё это было запланировано.

Златан не травмирован, планировалось, что он должен только разогреться на сегодняшней тренировке, а затем отдохнуть. Другие игроки, которые играли в воскресенье, также сделали то же самое, потому что обычно через два дня после игры вы очень устаёте. Ибра будет с нами завтра.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
30 марта в 16:25
Даже если бы и была бы, то наверняка он бы не сказал это открыто..
sv_1969
sv_1969
30 марта в 15:50
Шифруется змий!
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 15:42
Но на поле его не выпустят.
mihaluch
mihaluch
30 марта в 15:34
Только для того будет играть что бы увеличить свой лицевой счёт.
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