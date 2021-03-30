Коутиньо улетел в Бразилию на лечение и рискует пропустить остаток сезона

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник команды Филиппе Коутиньо, испытывающий проблемы с коленом, улетел на лечение в Бразилию.
Напомним, в начале января 28-летний бразилец перенёс операцию на мениске левого колена, и первоначально его выход на поле ожидался в апреле. Однако теперь хавбек вернётся на родину, после того как на прошлой неделе в Катаре врачи не смогли определиться с планом дальнейшего лечения футболиста.
По данным СМИ, последующие консультации могут привести к повторной операции. В таком случае Коутиньо, скорее всего, не вернётся на поле раньше старта следующего сезона.
100% Месси виноват, по его указке врачи не смогли определиться с планом лечения, да и вообще не поняли, что лечить то нужно.
100% Месси виноват, по его указке врачи не смогли определиться с планом лечения, да и вообще не поняли, что лечить то нужно.