Коутиньо улетел в Бразилию на лечение и рискует пропустить остаток сезона

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30 марта 2021, 06:50

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник команды , испытывающий проблемы с коленом, улетел на лечение в Бразилию.

Напомним, в начале января 28-летний бразилец перенёс операцию на мениске левого колена, и первоначально его выход на поле ожидался в апреле. Однако теперь хавбек вернётся на родину, после того как на прошлой неделе в Катаре врачи не смогли определиться с планом дальнейшего лечения футболиста.