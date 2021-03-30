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Коутиньо улетел в Бразилию на лечение и рискует пропустить остаток сезона

30 марта 2021, 06:50

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник команды Филиппе Коутиньо, испытывающий проблемы с коленом, улетел на лечение в Бразилию.

Напомним, в начале января 28-летний бразилец перенёс операцию на мениске левого колена, и первоначально его выход на поле ожидался в апреле. Однако теперь хавбек вернётся на родину, после того как на прошлой неделе в Катаре врачи не смогли определиться с планом дальнейшего лечения футболиста.

По данным СМИ, последующие консультации могут привести к повторной операции. В таком случае Коутиньо, скорее всего, не вернётся на поле раньше старта следующего сезона.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
30 марта в 15:11
Он уже не футболист. Продать за копейки и все
DEIVID_22
DEIVID_22
30 марта в 08:46
АХАХАХАХА

100% Месси виноват, по его указке врачи не смогли определиться с планом лечения, да и вообще не поняли, что лечить то нужно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 08:43
Главное чтобы вернулся,а когда не так важно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 08:12
Потеря для Барселоны.
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 08:09
Пора выставлять его на продажу....
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 07:43
Раз улетел в Бразилию, значит уже точно вернется после отпуска.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 06:53
В Бразилии сильная медицина?
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