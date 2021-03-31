Тренер сборной Чехии: «Должны были увезти из Уэльса хотя бы ничью»

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал выездное поражение от Уэльса (0:1) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мы очень расстроены, так как хотели победить после предыдущих хороших матчей. У нас были шансы забить, но нам не удалось этого сделать. Поэтому мы и проиграли.

После того как мы остались в меньшинстве, мы изменили нашу расстановку и по-прежнему хотели, чтобы на поле остался форвард, который мог бы забить. Мы близки к этому в моменте Провода, но пропустили сами, предоставив слишком много пространства Бэйлу, чтобы тот успел рассчитать подачу и найти неприкрытого форварда.

Мы недостаточно быстро начали эту встречу, но я всё равно считаю, что мы должны были забивать во втором тайме и увезти отсюда хотя бы ничью.